ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

03.08.2018 23:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Арсенал столичных синоптиков пополнится современным оборудованием, а следить за погодой можно будет с воздуха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

К осени в столице откроется новый метеорологический комплекс. Строительство станций и площадок для наблюдений сейчас ведется в микрорайоне Уручье. Комплекс оборудуют по последнему слову техники, а у специалистов будет доступ к космическим технологиям. Новые радиозонды будут «мониторить» атмосферу на высоте 30 километров прямо над столицей.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

Светлана Кузьмич, заместитель начальника ГУ «Белгидромет»:
Здесь будут представлены все виды наблюдений: метеорологические, актинометрические, гидрологические, аэрологические. Зондирование в Бресте и в Гомеле – зачастую мы зондируем Польшу и Украину, а в центре у нас зондирования нет с 1998 года.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

К слову, решить предстоит и кадровый вопрос. Сегодня профессиональных синоптиков в нашей стране не готовят. Однако с 1 сентября в магистратуре БГУ займутся обучением сразу трех специалистов. Набираться опыта они будут в современных лабораториях на базе нового комплекса.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Арсенал столичных синоптиков пополнится современным оборудованием, а следить за погодой можно будет с воздуха, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закрыт на ремонт лестничный марш, ведущий с «Октябрьской» к универсаму «Центральному»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Газета Авангард
Ивьевский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика