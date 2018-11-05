Росчерк пера. Для чего нужна экспертиза почерка

В каких ситуациях может понадобиться почерковедческая экспертиза? Можно ли по почерку установить пол? Какие особенности почерка существуют? Об особенностях почерка рассказала старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления ГКСЭ по городу Минску Татьяна ФЕДОРОВА.

Одним из органов, занимающимся проведением почерковедческих экспертиз, является отдел криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по городу Минску.

Прежде всего, потребность в ней возникает, когда имеются сомнения в подлинности подписей, выполнения записей на договорах, завещаниях и прочих документах, в особенности финансового характера.

Располагая достаточным количеством образцов для сравнения, эксперт с высокой долей вероятности может подтвердить либо опровергнуть причастность заявленного лица к выполнению подписи (записи). Одной из основных целей данного рода экспертизы является установление исполнителя, написавшего определенный рукописный текст или выполнившего подпись, цифровую запись. В зависимости от конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, экспертизой может быть установлен или опровергнут факт написания конкретным лицом, устанавливаются способы выполнения тех или иных рукописей, состояние конкретного лица в момент исполнения рукописи, типологические свойства личности (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и т.д.).

В отдельных случаях можно выяснить причину, по которой почерк изменился, пояснила Татьяна Федорова.

Существуют внешние факторы, например, неудобная поза или плохое освещение, и внутренние – алкогольное опьянение или психическое расстройство. Так, при алкогольном опьянении буквы становятся размашистыми, а строчка – неровной. В состоянии агрессии усиливается нажим и ускоряется темп исполнения.

Почерковед способен не просто идентифицировать личность, но и определить, что проверяемый намеренно исказил свою подпись. Возможно, при этом он пытался скопировать почерк другого человека, а может быть, хотел сделать неузнаваемой свою подпись. Экспертиза подписи довольно сложная процедура, ведь размеры подписей слишком малы для того, чтобы судить о манере начертания штрихов и букв, характерной для того или иного человека. С другой стороны, для подписей характерна устойчивость письменно двигательных навыков. Подписи ставят под различными документами даже те люди, у которых не имеется привычки к частому письму. Поэтому установление факта подделки опытному эксперту все же по силам.

Обмануть специалиста как оказалось очень сложно, но люди не перестают пытаться это сделать. По статистике, в половине документов, прошедших экспертизу, подписи оказываются поддельными. Причем подражание выполнено весьма грубо. Изобличить такую подделку опытный эксперт может с первого взгляда, но окончательный вердикт выносит лишь после тщательного анализа каждой «закорючки». На все про все до 30 дней.

Можно ли по почерку установить пол писавшего?

- Категорично разделить признаки на мужские и женские нельзя. Они индивидуальны. Но в большинстве случаев угловатые буквы присущи мужским почеркам, округлые, наоборот, женским. Однако однозначно утверждать нельзя. Поэтому в заключении мы пишем «вероятно, мужчина» или «вероятно, женщина», - объяснила Татьяна Федорова.

Задачи, которые необходимо решить посредством экспертизы почерка, отличаются разнообразием: иногда по исследованию текста требуется просто идентифицировать личность его исполнителя, но чаще эксперту задают вопросы относительно условий, в которых был написан текст.

В судебной практике по гражданским делам сегодня особенно часто возникает необходимость в исследовании подписей в завещании, письменных текстов - вещественных доказательств. К ним, в частности, относятся финансовые документы - ведомости, счета, приходные и расходные кассовые ордеры, накладные, частные письма и др.

Почерковедческая экспертиза наиболее часто назначается по таким категориям дел, как:

- наследственные споры;

- бракоразводные дела;

- дела, связанные с рассмотрением жилищных споров;

- споры по нотариально удостоверенным документам (договоры купли-продажи, договоры дарения и т.п.);

- споры по долговым обязательствам (долговые расписки);

- споры, связанные с фальсификацией медицинских карт;

- споры, связанные между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу правильности оформления счетов-фактур;

- споры, возникающие при обороте фальшивых векселей (должник отказывается от факта выдачи векселя через доказывание несобственноручности подписи).

Официальный представитель УГКСЭ по Минску Екатерина Журимская