﻿ Росчерк пера. Для чего нужна экспертиза почерка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Росчерк пера. Для чего нужна экспертиза почерка

03.08.2018 15:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Росчерк пера. Для чего нужна экспертиза почерка
Екатерина Журимская / Фото автора

В каких ситуациях может понадобиться  почерковедческая экспертиза? Можно ли по почерку установить пол? Какие особенности почерка существуют? Об особенностях почерка рассказала старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления ГКСЭ по городу Минску Татьяна ФЕДОРОВА.

Одним из органов, занимающимся проведением почерковедческих экспертиз, является отдел криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по городу Минску.

Прежде всего, потребность в ней возникает, когда имеются сомнения в  подлинности подписей, выполнения записей на договорах, завещаниях и прочих документах, в особенности финансового характера.

Располагая достаточным количеством образцов для сравнения, эксперт с высокой долей вероятности может подтвердить либо опровергнуть причастность заявленного лица к выполнению подписи (записи). Одной из основных целей данного рода экспертизы является установление исполнителя, написавшего определенный рукописный текст или выполнившего подпись, цифровую запись. В зависимости от конкретных обстоятельств рассматриваемого дела, экспертизой может быть установлен или опровергнут факт написания конкретным лицом, устанавливаются способы выполнения тех или иных рукописей, состояние конкретного лица в момент исполнения рукописи, типологические свойства личности (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и т.д.).

В отдельных случаях можно выяснить причину, по которой почерк изменился, пояснила Татьяна Федорова.

Существуют внешние факторы, например, неудобная поза или плохое освещение, и внутренние – алкогольное опьянение или психическое расстройство. Так, при алкогольном опьянении буквы становятся размашистыми, а строчка – неровной. В состоянии агрессии усиливается нажим и ускоряется темп исполнения.

Почерковед способен не просто идентифицировать личность, но и определить, что проверяемый намеренно исказил свою подпись. Возможно, при этом он пытался скопировать почерк другого человека, а может быть, хотел сделать неузнаваемой свою подпись. Экспертиза подписи довольно сложная процедура, ведь размеры подписей слишком малы для того, чтобы судить о манере начертания штрихов и букв, характерной для того или иного человека. С другой стороны, для подписей характерна устойчивость письменно двигательных навыков. Подписи ставят под различными документами даже те люди, у которых не имеется привычки к частому письму. Поэтому установление факта подделки опытному эксперту все же по силам.

Обмануть специалиста как оказалось очень сложно, но люди не перестают пытаться это сделать. По статистике, в половине документов, прошедших экспертизу, подписи оказываются поддельными. Причем подражание выполнено весьма грубо. Изобличить такую подделку опытный эксперт может с первого взгляда, но окончательный вердикт выносит лишь после тщательного анализа каждой «закорючки». На все про все до 30 дней.

Можно ли по почерку установить пол писавшего?

- Категорично разделить признаки на мужские и женские нельзя. Они индивидуальны. Но в большинстве случаев угловатые буквы присущи мужским почеркам, округлые, наоборот, женским. Однако однозначно утверждать нельзя. Поэтому в заключении мы пишем «вероятно, мужчина» или «вероятно, женщина», - объяснила Татьяна Федорова.

Задачи, которые необходимо решить посредством экспертизы почерка, отличаются разнообразием: иногда по исследованию текста требуется просто идентифицировать личность его исполнителя, но чаще эксперту задают вопросы относительно условий, в которых был написан текст.

В судебной практике по гражданским делам сегодня особенно часто возникает необходимость в исследовании подписей в завещании, письменных текстов - вещественных доказательств. К ним, в частности, относятся финансовые документы - ведомости, счета, приходные и расходные кассовые ордеры, накладные, частные письма и др.

Почерковедческая экспертиза наиболее часто назначается по таким категориям дел, как:

- наследственные споры;

- бракоразводные дела;

- дела, связанные с рассмотрением жилищных споров;

- споры по нотариально удостоверенным документам (договоры купли-продажи, договоры дарения и т.п.);

- споры по долговым обязательствам (долговые расписки);

- споры, связанные с фальсификацией медицинских карт;

- споры, связанные между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу правильности оформления счетов-фактур;

- споры, возникающие при обороте фальшивых векселей (должник отказывается от факта выдачи векселя через доказывание несобственноручности подписи).

 

Официальный представитель УГКСЭ по Минску Екатерина Журимская

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Екатерина Журимская / Фото автора В каких ситуациях может понадобиться  почерковедческая экспертиза? Можно ли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сало «пятиминутка» — варим пять минут и за пять минут съедаем!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика