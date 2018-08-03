В Нью-Дели из мастерской по изготовлению париков украли 200 кг волос

В столице Индии несколько грабителей пробрались в торгующий париками магазин и похитили 200 килограмм волос.

Мужчины угрожали владельцу магазина пистолетом. Они забрали не только готовые парики, но и волосы для их создания. После ограбления хозяин магазина остался в долгах. Мужчина рассказал, что одолжил 17 тысяч долларов, чтобы открыть магазин-мастерскую и приобрести материалы.

Преступление кажется необычным только на первый взгляд. В Индии широко развит бизнес по изготовлению париков – это связано с тем, что большое количество волос собирается в индуистских храмах, где верующие обривают головы в знак жертвы богам.