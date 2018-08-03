19-летнего неоязычника будут судить за убийство беременной женщины в Кобрине

В феврале этого года парень с ножом напал на семейную пару. Женщина от полученных травм скончалась, а благодаря показаниям её мужа удалось выйти на след преступника.

Сейчас следствие по делу подошло к концу. В ходе расследования было выяснено, что нападавший – 19-летний житель Пинска, активно занимавшийся пропагандой экстремистских действий и разжиганием национальной и религиозной розни.

В начале 2017 года он уже совершал подобное. Тогда молодой человек напал в поезде «Брест – Лунинец» на 19-летнюю девушку и её брата.

Парню предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси. Его дело передано прокурору для направления в суд.