В Сочи погиб ребёнок: мальчик упал в канализацию во время ливня и его унесло в море

Обрушившийся на Сочи тропический ливень стал причиной страшного происшествия.

В Интернет попало видео несчастного случая в Лазаревском районе Сочи. Мальчик с бабушкой шёл по затопленной улице, не заметил открытый люк и провалился в него. Бабушка некоторое время в панике звала на помощь, а потом сама прыгнула следом за внуком.

Пожилую женщину удалось извлечь из под земли невредимой, а вот поиски ребёнка затянулись на несколько часов. В итоге мальчика нашли уже мёртвым на берегу моря, куда его вынесли потоки воды.