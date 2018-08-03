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В Сочи погиб ребёнок: мальчик упал в канализацию во время ливня и его унесло в море
Обрушившийся на Сочи тропический ливень стал причиной страшного происшествия.
В Интернет попало видео несчастного случая в Лазаревском районе Сочи. Мальчик с бабушкой шёл по затопленной улице, не заметил открытый люк и провалился в него. Бабушка некоторое время в панике звала на помощь, а потом сама прыгнула следом за внуком.
Пожилую женщину удалось извлечь из под земли невредимой, а вот поиски ребёнка затянулись на несколько часов. В итоге мальчика нашли уже мёртвым на берегу моря, куда его вынесли потоки воды.
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Обрушившийся на Сочи тропический ливень стал причиной страшного происшествия.
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