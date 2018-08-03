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В зоопарке в США родились сразу две красные панды

04.08.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Новорождённые представители исчезающего вида получили имена героев мультфильмов.

Панды родились в зоопарке города Сиракьюс Rosamond Gifford, участвующего в международной программе по разведению вымирающих видов животных. Малышей назвали Луфа и Дуфа – в честь милых байпиозавров из мультфильма «Земля до начала времён: Сила дружбы».

Красные панды занесены в Красную книгу и находятся на грани исчезновения. В мире их осталось всего несколько тысяч.

 
 
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​Новорождённые представители исчезающего вида получили имена героев мультфильмов.
 
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