В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

Полицейские Стокгольма застрелили 20-летнего Эрика Торелла из-за того, что он выглядел «угрожающе».

Инцидент произошёл утром 2 августа. Эрик вышел на улицу с игрушечным автоматом пока его мать спала. Парень пробежал несколько кварталов, но был замечен полицией. Очевидцы говорят, что полицейские машины окружили Эрика и начали требовать бросить оружие и лечь на землю. Торрел этого не сделал, и в него выстрелили.

Мама Эрика говорит, что помимо синдрома Дауна юноша страдал аутизмом, поэтому ему сложно было воспринимать чужую речь, особенно в стрессовых ситуациях.

В прокуратуре Стокгольма началось расследование о возможных нарушениях со стороны полицейских.