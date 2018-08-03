Оставивший сообщение о самоубийстве 21-летний парень найден мёртвым

Милиция прекратила розыски 21-летнего Александра Бухала, который ушёл из дома 31 июля и не вернулся. Парень был найден мёртвым.

Напомним, что Александр ушёл из родительского дома в Стародорожском районе, оставив на телефоне запись о том, что собирается покончить с собой. Юноша был объявлен в розыск. У него не было проблем со спиртным и наркотиками, раньше он из дома не уходил.

Причины смерти молодого человека ещё не установлены.