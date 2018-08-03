4 августа. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Мария Ягодница. Коли гроза - сена будет за глаза. В этот день в поле не работают - гроза убьёт. На Марию вынимают цветочные луковицы.

РОДИЛИСЬ:

1859 Кнут ГАМСУН (Кнуд ПЕТЕРСОН), норвежский писатель.

1900 ЕЛИЗАВЕТА (урожд. Елизавета Анджела Маргарита БОУЛЗ-ЛАЙОН), английская королева-мать. Она любила повторять: «Смолоду я усвоила три главных правила: чай с молоком благотворно влияет на цвет лица, общение с добрыми людьми - на душу, а муж должен быть таким, с кем можно пить чай с молоком, не беспокоясь за собственную душу!».

1912 Рауль Густав ВАЛЛЕНБЕРГ, шведский дипломат, спасший в годы войны жизнь 100.000 евреям. Второй человек после Уинстона ЧЕРЧИЛЛЯ, которому было присвоено звание почётного гражданина США. После освобождения Будапешта в 1945 году был схвачен сотрудниками СМЕРШа и сгинул в сталинских лагерях.

1929 Ясир АРАФАТ (Мухаммед Абд ар-Рауф Арафат Аль-Кидва Аль-Хусейни), лидер Палестины.

1955 Билли Боб ТОРНТОН, американский актёр, режиссёр. Пять раз был женат (одна из бывших жён - Анджелина ДЖОЛИ).

1961 Барак Хусейн ОБАМА, 44-й президент США, первый афроамериканец на этом посту. В честь Обамы названы лишайник, волосатик, рыба и паук.

1970 Глеб Рудольфович САМОЙЛОВ, участник группы «Агата Кристи». Отец - врач, мама - инженер.

1983 Анастасия Александровна МИКУЛЬЧИНА, российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1668 День рождения шампанского. Французский монах Пьер ПЕРИНЬОН открыл секрет изготовления шампанского. Для этого он использовал очень простой приём - добавил в уже почти готовое вино немного дрожжей и сахара, позволив вину добродить свое уже в бутылке.

1774 При ликвидации турецкого десанта под Алуштой командир русского батальона Михаил КУТУЗОВ получил ранение, потеряв при этом правый глаз.

1777 Отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филипп ЭСТЛИ открыл в Лондоне первый в мире цирк. На круглой арене (от неё и произошло само слово «цирк») выступали наездники на лошадях. Эстли принадлежит и заслуга определения диаметра цирковой площадки (42 фута), которая была выбрана таким образом, чтобы скачущей лошадью для наездника создавалась оптимальная центробежная сила.

1922 Похороны изобретателя телефона Александра БЕЛЛА. В течение минуты все 13 млн телефонов по всей Северной Америке молчали.

1999 В Австралии, в 50 км от Дарвина полиция расстреляла Родни АНСЕЛЛА, прототипа главного героя популярного австралийского фильма "Крокодил Данди" с Полом ХОГАНОМ в главной роли. 44-летнего блондина прикончили после того, как он убил полицейского при попытке его ареста - Анселл подозревался в вооружённом нападении на местный банк. Родни Анселл прославился в 1977 году - после того, как провёл два месяца в тропическом лесу и смог выжить. Об этом была написана книга, которая и вдохновила писателя Кена ШЕЙДИ на создание сценария "Крокодила Данди".

2016 Умерла Зинаида ШАРКО, российская актриса.