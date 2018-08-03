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Россиянку Бутину задержали из-за ее "пьяных откровений"

04.08.2018 04:42 — Разное | UDF  
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Мария Бутина
Поводом для подозрения россиянки Марии Бутиной в США в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства стали ее собственные высказывания. Об этом сообщает CNN.

По утверждению источников телеканала, Мария Бутина как минимум два раза в пьяном виде откровенничала со своими однокурсниками в Американском университете в Вашингтоне, рассказывая о своих контактах в российском правительстве. Также она признавала, что представители российских разведывательных служб были включены в ее организацию по легализации короткоствольного оружия в стране.

Ее комментарии были настолько тревожными, что ее однокурсники дважды обращались в правоохранительные органы. В последние месяцы ее обучения агенты ФБР в итоге наведались домой к Бутиной.

Мария Бутина была студенткой Американского университета с 2016 года, в мае текущего года получила диплом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. 16 июля ее арестовали.

Американские власти предполагают, что Бутина работала по распоряжению официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Отмечалось, что она встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы. Россиянке в случае признания ее вины грозит до 15 лет тюрьмы. Она отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла восьмичасовой допрос.

 
 
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Поводом для подозрения россиянки Марии Бутиной в США в заговоре стали ее собственные высказывания.
 
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