ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

04.08.2018 04:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Закон опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон также устанавливает тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для вычисления и 10% — свыше установленной предельной величины.

Правительство предложило повысить НДС в середине июня. Чиновники ожидают, что это поможет привлечь в бюджет дополнительные 620 миллиардов рублей.

Госдума окончательно одобрила этот законопроект 24 июля, Совет Федерации — 28 июля.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Из-за повышения НДС 80% крупных российских компаний повысят цены на товары и услуги, показал опрос 160 собственников и гендиректоров предприятий, проведенный экспертами Института Адизеса. Представители только 10% компаний сказали, что возьмут на себя дополнительную нагрузку и не будут поднимать цены, чтобы не потерять клиентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
 
Новости дня
Новости разные
 
4 августа. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика