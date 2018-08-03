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Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
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Закон также устанавливает тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для вычисления и 10% — свыше установленной предельной величины.
Правительство предложило повысить НДС в середине июня. Чиновники ожидают, что это поможет привлечь в бюджет дополнительные 620 миллиардов рублей.
Госдума окончательно одобрила этот законопроект 24 июля, Совет Федерации — 28 июля.
Закон вступит в силу 1 января 2019 года.
Из-за повышения НДС 80% крупных российских компаний повысят цены на товары и услуги, показал опрос 160 собственников и гендиректоров предприятий, проведенный экспертами Института Адизеса. Представители только 10% компаний сказали, что возьмут на себя дополнительную нагрузку и не будут поднимать цены, чтобы не потерять клиентов.
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.
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