Путин подписал закон о повышении НДС до 20%



Иллюстративное фото

Закон также устанавливает тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для вычисления и 10% — свыше установленной предельной величины.Правительство предложило повысить НДС в середине июня. Чиновники ожидают, что это поможет привлечь в бюджет дополнительные 620 миллиардов рублей.Госдума окончательно одобрила этот законопроект 24 июля, Совет Федерации — 28 июля.Закон вступит в силу 1 января 2019 года.Из-за повышения НДС 80% крупных российских компаний повысят цены на товары и услуги, показал опрос 160 собственников и гендиректоров предприятий, проведенный экспертами Института Адизеса. Представители только 10% компаний сказали, что возьмут на себя дополнительную нагрузку и не будут поднимать цены, чтобы не потерять клиентов.