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Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка

04.08.2018 00:22 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Соцсети бурно отреагировали на предложение президента.

Во время посещения родильного отделения больницы в Миорах Александр Лукашенко попросил белорусок рожать больше детей.

— Минимум три-четыре ребенка надо рожать, — установил планку глава Беларуси.

Как отреагировали на это предложение молодые мамы, не сообщается. А вот поэт и журналист Дмитрий Растаев на своей странице в Фейсбуке так представил этот несостоявшийся диалог:

« — Минимум три-четыре ребенка надо рожать, — сказал Александр Григорьевич молодым мамам.

— Минимум три-четыре тысячи надо платить, — сказали бы молодые мамы Александру Григорьевичу.

Да не сказали».


Впрочем, другие белорусы тоже не оценили предложения президента. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by и «Нашай ніве»:

«Интересно, а за его деньги воспитывать будем? В школы собирать? Кормить, одевать?»


«Ну если эти дети будут обеспечены государством так же, как дети Лукашенко, то почему бы нет?»


«Выдержит ли «клачок земли» такой бэби-бум?»


«А содержать их за 200-300 руб. в месяц? А жить где? Молодому специалисту, чтобы построить жилье, ещё потом до лет 70 надо будет платить кредит за квартиру».


«А вы рожайте сразу айтишников», — шутят некоторые.

Другие же выступили с предложением президенту, как решить эту проблему.

«Так просто могут и не согласиться, нужен Указ!»


«Налог на бездетность, Рыгорыч!»


«Что же не так с этим народцем? Не хотят плодиться. Декрет, может, какой издать? А то так и денег не будет с кого содрать...»


«Некому кормить милицию?))»


Многие же вспомнили о том, что по новым законам время, проведенное матерью в декрете, не входит в стаж.

«Сначала декрет из стажа убрали, а теперь призывает по 3-4 рожать. Цирк! А на пенсии сдохни от голода?»


«То, что отпуск декретный из стажа убрали, сам подписал! Вот сам рожай!»


«У драздоўскіх і грошай многа, ды й метраў у палацах хапае: вось яны хай і нараджаюць новых людзей. Што,яны не падходзяць дя такой справы,чаму? А, і праўда,яны ж толькі кіраваць здольны, А дзе ж тады ім рабоў столькі набрацца?»

 
 
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Соцсети бурно отреагировали на предложение президента.
 
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