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Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка
Фото: president.gov.by
Во время посещения родильного отделения больницы в Миорах Александр Лукашенко
— Минимум три-четыре ребенка надо рожать, — установил планку глава Беларуси.
Как отреагировали на это предложение молодые мамы, не сообщается. А вот поэт и журналист Дмитрий Растаев на своей странице в
« — Минимум три-четыре ребенка надо рожать, — сказал Александр Григорьевич молодым мамам.
— Минимум три-четыре тысячи надо платить, — сказали бы молодые мамы Александру Григорьевичу.
Да не сказали».
Впрочем, другие белорусы тоже не оценили предложения президента. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке
«Интересно, а за его деньги воспитывать будем? В школы собирать? Кормить, одевать?»
«Ну если эти дети будут обеспечены государством так же, как дети Лукашенко, то почему бы нет?»
«Выдержит ли «клачок земли» такой бэби-бум?»
«А содержать их за 200-300 руб. в месяц? А жить где? Молодому специалисту, чтобы построить жилье, ещё потом до лет 70 надо будет платить кредит за квартиру».
«А вы рожайте сразу айтишников», — шутят некоторые.
Другие же выступили с предложением президенту, как решить эту проблему.
«Так просто могут и не согласиться, нужен Указ!»
«Налог на бездетность, Рыгорыч!»
«Что же не так с этим народцем? Не хотят плодиться. Декрет, может, какой издать? А то так и денег не будет с кого содрать...»
«Некому кормить милицию?))»
Многие же вспомнили о том, что по новым законам время, проведенное матерью в декрете, не входит в стаж.
«Сначала декрет из стажа убрали, а теперь призывает по 3-4 рожать. Цирк! А на пенсии сдохни от голода?»
«То, что отпуск декретный из стажа убрали, сам подписал! Вот сам рожай!»
«У драздоўскіх і грошай многа, ды й метраў у палацах хапае: вось яны хай і нараджаюць новых людзей. Што,яны не падходзяць дя такой справы,чаму? А, і праўда,яны ж толькі кіраваць здольны, А дзе ж тады ім рабоў столькі набрацца?»
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Соцсети бурно отреагировали на предложение президента.
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