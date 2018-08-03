Что матери должны были ответить Лукашенко на его просьбу рожать 3-4 ребенка

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« — Минимум три-четыре ребенка надо рожать, — сказал Александр Григорьевич молодым мамам.



— Минимум три-четыре тысячи надо платить, — сказали бы молодые мамы Александру Григорьевичу.



Да не сказали».

«Интересно, а за его деньги воспитывать будем? В школы собирать? Кормить, одевать?»

«Ну если эти дети будут обеспечены государством так же, как дети Лукашенко, то почему бы нет?»

«Выдержит ли «клачок земли» такой бэби-бум?»

«А содержать их за 200-300 руб. в месяц? А жить где? Молодому специалисту, чтобы построить жилье, ещё потом до лет 70 надо будет платить кредит за квартиру».

«Так просто могут и не согласиться, нужен Указ!»

«Налог на бездетность, Рыгорыч!»

«Что же не так с этим народцем? Не хотят плодиться. Декрет, может, какой издать? А то так и денег не будет с кого содрать...»

«Некому кормить милицию?))»

«Сначала декрет из стажа убрали, а теперь призывает по 3-4 рожать. Цирк! А на пенсии сдохни от голода?»

«То, что отпуск декретный из стажа убрали, сам подписал! Вот сам рожай!»

«У драздоўскіх і грошай многа, ды й метраў у палацах хапае: вось яны хай і нараджаюць новых людзей. Што,яны не падходзяць дя такой справы,чаму? А, і праўда,яны ж толькі кіраваць здольны, А дзе ж тады ім рабоў столькі набрацца?»

Во время посещения родильного отделения больницы в Миорахрожать больше детей.— установил планку глава Беларуси.Как отреагировали на это предложение молодые мамы, не сообщается. А вот поэт и журналистна своей странице втак представил этот несостоявшийся диалог:Впрочем, другие белорусы тоже не оценили предложения президента. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке— шутят некоторые.Другие же выступили с предложением президенту, как решить эту проблему.Многие же вспомнили о том, что по новым законам время, проведенное матерью в декрете, не входит в стаж.