В Вилейском районе матери двоих детей выплатили месячную зарплату в 28 рублей‍

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Это женщину заставило обратиться в прокуратуру, сообщает изданиеДело в том, что в Беларуси, как известно, минимальная зарплата составляет 305 рублей. Это тот уровень, ниже которого работодатель не имеет права платить своему работнику. Однако предприятие, на котором работала женщина, платило ей в последнее время от 100 до 150 рублей. При том, что у женщины 2 несовершеннолетних детей. Глава семейства зарабатывает всего 300 рублей.В настоящее время прокуратура Вилейского района проводит проверку данного предприятия. Не исключено, что руководитель организации будет привлечен к ответственности. В Вилейском районе в 2018 году уже был аналогичный случай, когда руководство одного из местных частных предприятий было наказано за нарушение законодательства о труде в части выплаты зарплаты.