Едем по Хорватии. Отличные дороги, незаметная полиция и приличные штрафы за превышение скорости

Белорусскому автотуристу многое в Хорватии покажется необычным и привлекательным: отличные дороги, приветливые и расслабленные хорваты-водители, информативные дорожные указатели. А еще горы, туннели под ними, серпантины и эстакады через ущелья. От вида за окном дух захватывает. Главное не нарушать хорватские правила — белорусские штрафы покажутся детским лепетом.





Где заправляться

Езда по Хорватии с сухим баком может плохо закончиться: здесь вам не равнина, на горных дорогах (а здесь практически все дороги через горы) заправки встречаются редко — в среднем на расстоянии 30−45 км друг от друга. Заглохнуть на серпантине — удовольствие ниже среднего.

Стоимость топлива на всех заправках примерно одинаковая. Поэтому искать «лучшую цену» смысла нет — 95-й почти везде стоит 1.39 евро, 98-й — 1.47 евро. Дизель в Хорватии дешевле — 1.33 евро. Кстати, хорваты пользуются своей валютой — куной. Курс обмена этим летом — 7,4 куны за евро. На больших заправках евро тоже принимают к оплате. Но выгоднее расплачиваться все же национальной валютой.

На заправках часто можно увидеть предложение поменять валюту по высокому курсу. Хитрость в том, что за операцию возьмут комиссию. Так что меняйте куны в банках или в «меняльницах».

Дороги и манеры

Хорваты не агрессивны, терпеливо ждут, пока вы «тупите» на перекрестке. Нужна помощь — окажут. Не понимаете по-хорватски? Объяснят по-английски, по-итальянски, по-немецки — большинство хорватов владеют хотя бы одним из распространенных иностранных языков.

Кстати, привычных для нас крестообразных перекрестков на хорватских дорогах немного: в основном они с круговым движением. Мне это показалось удобным. Подрезать здесь не принято, перестраивающегося пропускают. В общем, улыбаемся и машем.





В городах движение неспешное, разрешенная скорость — 50 км/ч. За все время не встретил ни одного «шумахера» с хорватскими номерами. Максимально разрешенная скорость на автобанах — 130 км/ч, но занимать крайнюю левую и ехать 139 км/ч здесь нельзя — немцы и австрийцы по привычке ездят гораздо быстрее.

Качество дорог — отменное. Даже сельские дороги чаще всего с асфальтным покрытием. Грунтовку, думаю, тоже найти можно, но мы такой целью не задавались.

В Хорватию мы заезжали через Словению. На въезде и выезде из страны до сих пор существует паспортный контроль. Правда, до нашего ему далеко — даже из машины выходить не надо. После пограничного контроля начинается платная дорога. Объехать ее не получится: на въезде и на выезде с нее установлены специальные пункты со шлагбаумами. Подъезжаем, жмем кнопку, получаем талон. Терять его нельзя, в противном случае придется платить не за часть автобана, а за всю протяженность платного автобана.





На съезде с платной дороги оплатить проезд можно или наличными живому кассиру в будке, или карточкой через автомат. Для каждого способа оплаты выделена своя полоса, обозначенная понятными картинками. Сумма оплаты зависит от пройденного расстояния. Например, участок трассы А9 от границы до съезда на Пореч обошелся в пару евро.

Кроме платных дорог есть еще платные туннели и мосты. Например, при переезде на новое место дислокации в город Црквеницу платить пришлось и за автобан, и за туннель «Учка». Он проложен под одноименной горой, протяженность — 5,062 м, стоимость проезда — 4 евро. Отмечу, что эта цена для легкового авто без прицепа. Отдельно нужно заплатить за проезд по мосту на остров Крк — почти 5 евро.

Впрочем, можно сэкономить: платные автобаны часто дублируют бесплатные дороги — они более узкие, идут через горные села.





Отметим, что на хорватских магистралях места для отдыха встречаются так же редко, как и заправки. Обочин практически нет — вместо них отбойник и вид на живописное ущелье. В экстренных случаях останавливаться можно в небольших карманах, обозначенных знаком SOS. При этом нужно машину покинуть, надеть жилет и зайти за ограждение.

Еще одно открытие: навигатор не учитывает, едете ли вы по равнине или по горам. В Црквенице к нашим апартаментам он повел коротким путем, а это оказалось почти вертикально вверх. Да, это тоже была улочка с асфальтом, но она для спуска. Улицы этого городка идут горизонтальными террасами по склону горы, дороги представляют собой серпантин, по которому и нужно взбираться вверх.

Полиция и штрафы

Как выглядит хорватский полицейский? Хороший вопрос. Их за десять дней мы так и не встретили. Но это не значит, что их нет. Местные говорят, что штрафы им выписывают регулярно. Для этого нужно нарушить правила дорожного движения.

Максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0,5 промилле. Позволите себе лишнего — выпишут штраф. Например, за «выхлоп» до одного промилле — до 405 евро. У водителей до 24 лет в крови вообще не должно быть алкоголя.

Если уровень алкоголя в крови превысит 1,5 промилле, то заплатить придется уже более 2 тысяч евро. За езду в пьяном виде у туристов могут изъять права на 8 дней.

С ближним светом ездить обязательно 24 часа в сутки с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта. Штраф 40 евро.





За нарушение ПДД в туннелях, например, за езду без света — 70 евро.

Детей нужно перевозить в детских креслах. Штраф за нарушения правил перевозки детей — почти 70 евро. За «ремень», разговор по телефону — столько же.

Превышать скорость в Хорватии дорого. За лишние 10 км/ч — 40 евро. Максимальный штраф — более 2 тысяч евро выпишут за превышение свыше 50 км/ч. Использование радар-детекторов в Хорватии наказуемо. Во-первых, конфискуют, во-вторых, 270 евро штрафа.

Парковки





По воскресеньям парковка в большинстве мест бесплатна. В остальные дни за парковку в центре любого города нужно платить. В Порече, например, постоять в центре стоит от 1,5 до 3 евро в час.

Заезд на большие парковки — через шлагбаум, получив при этом в автомате талон. Оплата при выезде наличными или картой. Для этого нужно вставить талон парковки в автомат. На некоторых парковках камера считывает номер автомобиля и шлагбаум поднимается автоматически.

Парковки у гипермаркетов, как правило, бесплатные, но на некоторых есть ограничение по времени. В Црквенице, например, с парковки гипермаркета можно уехать, лишь предъявив талон, полученный на въезде, и кассовый чек магазина. Но местные знают способ обмануть систему: машина без талона почти вплотную пристраивается к той, у которой все легально, и со стоянки под шлагбаум выезжают сразу две машины.

В крупных городах существует также деление на зоны. Красная — это центр, здесь максимальное время стоянки 1 час, в желтой — 2 часа и в зеленой — 3 часа. Талоны для оплаты покупаются в автоматах и кладутся под лобовое стекло.

За соблюдением оплаченного времени в Хорватии пристально следят, и нарушителей штрафуют. И это будет не просто квитанция под дворником — здесь блокируют колеса. Снятие блокиратора обойдется от 14 до 40 евро.

Связь и интернет

В Хорватии действуют три оператора мобильной связи: T-Hrvatski Telecom, VIP и Tele2. Подключиться к Wi-Fi можно на любой заправке, в магазине, кафе, на пляжах. Поэтому тратиться на местную симку особой необходимости нет.