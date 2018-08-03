ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядели бы рано ушедшие культовые музыканты, если бы дожили до наших дней

04.08.2018 08:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Маркетинговое агентство Sachs Media Group в сотрудничестве с компанией по восстановлению фотографий Phojoe создало галерею легендарных музыкантов XX века, которые рано умерли. На портретах звёзды представлены так, как они выглядели бы сегодня.

Как выглядели бы рано ушедшие культовые музыканты, если бы дожили до наших дней
Элвис Пресли
1 из 6

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Если бы он был жив (а возможно, так оно и есть), ему было бы 83 года.

 Джон Леннон

 Величайший музыкант. Один из основателей группы "Битлз". Был убит 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет. Сегодня ему было бы 77 лет.

 Курт Кобейн

 Величайший рок-музыкант, перевернувший мир в 90-е. Он умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Если бы он был жив, ему был бы 51 год.

 Боб Марли

 Самый знаменитый и влиятельный музыкант, сочинявший музыку в стиле Рэгги. Он умер 11 мая 1981 года, когда ему было всего 36 лет. В этом году он бы отметил 73-летие.

 Джим Моррисон

  "Король ящериц" — так он называл себя и так его звали фанаты. Основатель и солист группы The Doors умер 3 июля 1971 года. Да, тоже в 27 лет… Сейчас ему было бы 75.

 Дженис Джоплин

  Джоплин — легендарная рок-блюзовая певица, которая стала культовой ещё при жизни. Она умерла 4 октября 1970 года, когда ей было всего 27 лет. Сегодня ей бы исполнилось 75 лет.

 Джими Хендрикс

  Ещё один музыкант из клуба "27", он был величайшим гитаристом XX века. Да и сейчас вряд ли кто-то сможет его превзойти. Он умер 18 сентября 1970 года в 27 лет. Сегодня ему было бы 75, анализирует life.ru

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маркетинговое агентство Sachs Media Group в сотрудничестве с компанией по восстановлению фотографий Phojoe создало галерею легендарных музыкантов XX века, которые рано...
 
Новости дня
Новости разные
 
Складские запасы МТЗ выросли почти на треть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика