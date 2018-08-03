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Как выглядели бы рано ушедшие культовые музыканты, если бы дожили до наших дней
Маркетинговое агентство Sachs Media Group в сотрудничестве с компанией по восстановлению фотографий Phojoe создало галерею легендарных музыкантов XX века, которые рано умерли. На портретах звёзды представлены так, как они выглядели бы сегодня.
Элвис Пресли
Элвис Пресли
Король рок-н-ролла скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Если бы он был жив (а возможно, так оно и есть), ему было бы 83 года.
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Маркетинговое агентство Sachs Media Group в сотрудничестве с компанией по восстановлению фотографий Phojoe создало галерею легендарных музыкантов XX века, которые рано...
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