Как выглядели бы рано ушедшие культовые музыканты, если бы дожили до наших дней

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Если бы он был жив (а возможно, так оно и есть), ему было бы 83 года.

Джон Леннон

Величайший музыкант. Один из основателей группы "Битлз". Был убит 8 декабря 1980 года в возрасте 40 лет. Сегодня ему было бы 77 лет.

Курт Кобейн

Величайший рок-музыкант, перевернувший мир в 90-е. Он умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Если бы он был жив, ему был бы 51 год.

Боб Марли

Самый знаменитый и влиятельный музыкант, сочинявший музыку в стиле Рэгги. Он умер 11 мая 1981 года, когда ему было всего 36 лет. В этом году он бы отметил 73-летие.

Джим Моррисон

"Король ящериц" — так он называл себя и так его звали фанаты. Основатель и солист группы The Doors умер 3 июля 1971 года. Да, тоже в 27 лет… Сейчас ему было бы 75.

Дженис Джоплин

Джоплин — легендарная рок-блюзовая певица, которая стала культовой ещё при жизни. Она умерла 4 октября 1970 года, когда ей было всего 27 лет. Сегодня ей бы исполнилось 75 лет.

Джими Хендрикс