Жертвами крушения вертолёта в Красноярском крае стали 18 человек





Вертолёт Ми-8. Фото: ©heli.utair.ru





По меньшей мере 18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае в двух километрах от населённого пункта Игарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, вертолёт рухнул практически сразу после взлёта.

— На борту вертолёта компании "ЮТэйр" находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли, — рассказал источник агентства.





Как ранее сообщал Лайф, пассажирский вертолёт разбился на севере Красноярского края. Все находившиеся на борту погибли.



