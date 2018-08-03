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Жертвами крушения вертолёта в Красноярском крае стали 18 человек
По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил в катастрофе.
Вертолёт Ми-8. Фото: ©heli.utair.ru
По меньшей мере 18 человек погибли при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае в двух километрах от населённого пункта Игарка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. По предварительным данным, вертолёт рухнул практически сразу после взлёта.
— На борту вертолёта компании "ЮТэйр" находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли, — рассказал источник агентства.
Как ранее сообщал Лайф, пассажирский вертолёт разбился на севере Красноярского края. Все находившиеся на борту погибли.
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По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил в катастрофе.
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