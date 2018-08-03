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Кресло Кеннеди ушло с молотка за 50 000 долларов
Кресло президента США Джона Ф. Кеннеди, в котором он сидел в Овальном кабинете в ходе встреч с мировыми лидерами, ушло с молотка за 50 000 долларов.
Oб этом сообщает AP.
Кресло и другие знаковые предметы, связанные с 35-м президентом США, были проданы с аукциона на Кейп-Код, недалеко от комплекса Кеннеди в Хайянисе, штат Массачусетс.
Также сообщается, что 15 ручек, которые Кеннеди использовал для подписания договоров, были проданы за 60 000 долларов.
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Кресло президента США Джона Ф. Кеннеди, в котором он сидел в Овальном кабинете в ходе встреч с мировыми лидерами, ушло с молотка за 50 000 долларов.
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