Кресло Кеннеди ушло с молотка за 50 000 долларов









Oб этом сообщает AP.





Кресло и другие знаковые предметы, связанные с 35-м президентом США, были проданы с аукциона на Кейп-Код, недалеко от комплекса Кеннеди в Хайянисе, штат Массачусетс.





Также сообщается, что 15 ручек, которые Кеннеди использовал для подписания договоров, были проданы за 60 000 долларов.



