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Опасная тихая охота: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы

04.08.2018 08:12 — Разное | Партизан  
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Граждане Беларуси продолжают собирать грибы на загрязненных радиацией территориях, сообщили в пятницу в эфире телеканала СТВ.

По информации телеканала, только в Ветковском районе в лесах, где запрещено собирать грибы из-за радиоактивного загрязнения, на грибников было составлено за последние дни более десяти протоколов.

"Мы знаем, чем это чревато. Смысл везти в квартиру грязь, которую содержат эти грибы? Дело в том, что грибы накапливают цезий, стронций, свинец", – сказал в эфире телеканала главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси Александр Першко.

По его словам, проблемное место в районе – автотрасса Р-30: ее 16 километров проходят по зараженной территории, где нельзя заходить в лес.

Как сообщили в эфире телеканала, грибников-экстремалов не пугает даже внушительный штраф – до 30 базовых величин.

В то же время одна из жительниц деревни Светиловичи, расположенной в Ветковском районе, заявила журналистам, что местные "к радиации привыкли". "Столько лет живем, так уже и не боимся. Не проверяем, питаемся", – сказала она.
 
 
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Граждане Беларуси продолжают собирать грибы на загрязненных радиацией территориях, сообщили в пятницу в эфире телеканала СТВ.
 
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