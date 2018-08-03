Опасная тихая охота: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы

По информации телеканала, только в Ветковском районе в лесах, где запрещено собирать грибы из-за радиоактивного загрязнения, на грибников было составлено за последние дни более десяти протоколов.





"Мы знаем, чем это чревато. Смысл везти в квартиру грязь, которую содержат эти грибы? Дело в том, что грибы накапливают цезий, стронций, свинец", – сказал в эфире телеканала главный специалист администрации зон отселения и отчуждения МЧС Беларуси Александр Першко.





По его словам, проблемное место в районе – автотрасса Р-30: ее 16 километров проходят по зараженной территории, где нельзя заходить в лес.





Как сообщили в эфире телеканала, грибников-экстремалов не пугает даже внушительный штраф – до 30 базовых величин.





В то же время одна из жительниц деревни Светиловичи, расположенной в Ветковском районе, заявила журналистам, что местные "к радиации привыкли". "Столько лет живем, так уже и не боимся. Не проверяем, питаемся", – сказала она.