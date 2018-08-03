Недавно в Могилеве появился первый уличный книжный шкаф. Что с ним теперь?

Две недели назад выпускники школы активизма “Теплица” Центра городских инициатив открыли первый в городе публичный книжный шкаф. Его цель в том, чтобы облегчить обмен книгами между людьми.





«Общественный книжный шкаф — приспособление для хранения подержанных книг в общественных местах с целью предоставления возможности всем желающим взять одну или несколько этих книг в безвозмездное пользование или «обменять» на любые другие книги по собственному усмотрению», — говорилось в пресс-релизе ЦГИ.

Спустя две недели шкаф уже кто-то повредил — теперь он перекошен из-за сломанного основания слева. Из-за этого не могут плотно закрыться створки шкафа. Кроме этого, рядом валяется множество окурков, а сзади была припрятана пустая бутылочка из-под пива.













Согласно пресс-релизу (см. заглавное фото), рядом со шкафом также должен быть стол и белый аккуратный стул. Последнего уже нет — сейчас там стоит желтый, посидеть на котором тоже можно, но, судя по расшатанности, недолго.









пишет mspring.online. Там можно найти много произведений, но подавляющее большинство — это любовные романы. Впрочем, встречается и классика — Набоков, сочинения Козьмы Пруткова, О’Генри. С книгами внутри все в порядке,mspring.online. Там можно найти много произведений, но подавляющее большинство — это любовные романы. Впрочем, встречается и классика — Набоков, сочинения Козьмы Пруткова, О’Генри.

Найти уличный книжный шкаф можно глубоко во дворе около д. 28А по ул. Ленинской.



