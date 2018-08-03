Неожиданно: полный отказ от алкоголя грозит развитием старческого слабоумия – ученые

В то же время людям, которые употребляют больше 14 единиц алкоголя (около семи бокалов вина или 140 граммов чистого спирта) в неделю, грозит то же самое.





В исследовании приняли участие 9087 человек в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые следили за количеством выпиваемого им алкоголя и состоянием здоровья. Наблюдения проводились 23 года. За это время было установлено, что среди тех, кто употреблял более 14 единиц алкоголя в неделю, вероятность развития деменции повышалась на 17% с каждыми семью единицами алкоголя. Риск заболевания также увеличивался у полностью отказавшихся от спиртных напитков.





Всего из наблюдаемых деменция была диагностирована у 397 человек, их средний возраст – 76 лет.