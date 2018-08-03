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Неожиданно: полный отказ от алкоголя грозит развитием старческого слабоумия – ученые

04.08.2018 08:09 — Разное | Партизан  
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Группа ученых из Франции и Великобритании установили, что полный отказ от алкоголя грозит развитием старческого слабоумия (деменции). Результаты соответствующего исследования опубликовала пресс-служба EurekAlert.

В то же время людям, которые употребляют больше 14 единиц алкоголя (около семи бокалов вина или 140 граммов чистого спирта) в неделю, грозит то же самое. 

В исследовании приняли участие 9087 человек в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые следили за количеством выпиваемого им алкоголя и состоянием здоровья. Наблюдения проводились 23 года. За это время было установлено, что среди тех, кто употреблял более 14 единиц алкоголя в неделю, вероятность развития деменции повышалась на 17% с каждыми семью единицами алкоголя. Риск заболевания также увеличивался у полностью отказавшихся от спиртных напитков. 

Всего из наблюдаемых деменция была диагностирована у 397 человек, их средний возраст – 76 лет. 
 
 
Ссылка на источник 23
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Группа ученых из Франции и Великобритании установили, что полный отказ от алкоголя грозит развитием старческого слабоумия (деменции). Результаты соответствующего...
 
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