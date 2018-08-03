﻿ Определены исполнители оценки акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Определены исполнители оценки акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк»

04.08.2018 08:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В результате объявленного повторно 13 июля открытого конкурса по закупке услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости находящихся в собственности Беларуси акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк» ОАО, по первому лоту исполнителем выбрано РУП «Институт недвижимости и оценки», по второму лоту – ЗАО «Центр транспортной оценки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, всего на повторный открытый конкурс поступило по три заявки на каждый лот. Оценка предложений проводилась на основании критериев, изложенных в конкурсных документах.

 Участники конкурса вправе обжаловать решение о выборе участника-победителя не позднее десяти рабочих дней со дня извещения о выборе участника-победителя. Договор с участником-победителем подлежит заключению по истечении срока для обжалования решения о выборе участника победителя, а если имело место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение двадцати календарных дней.

 Солигорское предприятие «Купалинка», производящее бельевой и верхний трикотаж для взрослых и детей, а также осуществляющее оказание услуг по вязанию, раскрою, пошиву трикотажных изделий, вошло в список ОАО, акции которых инвесторы могут купить через конкурс в 2018 году. Доля государства в уставном фонде предприятия – 84,5%. В соответствии с решением Главы государства в настоящее время идет подготовка конкурса по продаже акций ОАО «Купалинка».

 

Что касается акций «Приорбанк» ОАО, в настоящее время готовится проект распоряжения президента Беларуси, предусматривающий отчуждение государственного пакета акций данного банка. Независимой оценке рыночной стоимости подлежит находящийся в собственности Беларуси пакет акций банка, состоящий из 5676703 простых (обыкновенных) акций и 1660 привилегированных акций, в том числе 1 простая (обыкновенная) акция и 1 привилегированная акция, входящие в указанный пакет. Оценка стоимости должна производиться в соответствии с техническими и иными нормативными правовыми актами об оценке стоимости объектов гражданских прав, которые являются обязательными для применения оценщиками. По результатам проведения независимой оценки составляются заключение и отчет об оценке.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате объявленного повторно 13 июля открытого конкурса по закупке услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости находящихся в собственности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Через структуры ЧВК "Вагнер" прошли более 5 тыс. силовиков – InformNapalm
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика