"ЧВК "Вагнер" была создана на базе бывших военнослужащих различных родов войск и различных специальностей, которые уже отошли от официальных военных дел и пытаются заработать таким образом деньги", – пояснил эксперт. По его словам, данная компания "достаточно активно сотрудничает с Главным управление разведки РФ".





"Военные "Вагнера" присутствовали на Донбассе и в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики", – уточнил он.





ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других. Служба безопасности Украины публиковала доказательства участия группировки в боях на Донбассе.





В октябре 2015 года наемники передислоцировались в Сирию. 24 мая 2018 года нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что компания сменила название на "Лига".