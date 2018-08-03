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Через структуры ЧВК "Вагнер" прошли более 5 тыс. силовиков – InformNapalm

04.08.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Через структуры частной военной компании "Вагнер" прошли более 5 тыс. силовиков. Об этом 3 августа в эфире "Громадського ТБ" сообщил представитель украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук.

"ЧВК "Вагнер" была создана на базе бывших военнослужащих различных родов войск и различных специальностей, которые уже отошли от официальных военных дел и пытаются заработать таким образом деньги", – пояснил эксперт. По его словам, данная компания "достаточно активно сотрудничает с Главным управление разведки РФ". 

"Военные "Вагнера" присутствовали на Донбассе и в Сирии, есть информация об их деятельности на территории Йемена, Южного Судана и Центральноафриканской республики", – уточнил он. 

ЧВК "Вагнер" была основана уроженцем Украины Дмитрием Уткиным. Российское националистическое издание "Спутник и Погром" писало, что именно ЧВК "Вагнер" ликвидировала известных главарей сепаратистов на Донбассе – Алексея Мозгового, Павла Дремова, Александра Беднова, Евгения Ищенко и других. Служба безопасности Украины публиковала доказательства участия группировки в боях на Донбассе. 

В октябре 2015 года наемники передислоцировались в Сирию.  24 мая 2018 года нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что компания  сменила название на "Лига". 
 
 
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Через структуры частной военной компании "Вагнер" прошли более 5 тыс. силовиков. Об этом 3 августа в эфире "Громадського ТБ" сообщил представитель украинской...
 
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