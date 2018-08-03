﻿ Такая жизнь: в Вилейском районе матери двоих детей выплатили месячную зарплату в 28 рублей‍. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такая жизнь: в Вилейском районе матери двоих детей выплатили месячную зарплату в 28 рублей‍

04.08.2018 08:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Вилейском районе женщина получила заработную плату за месяц в размере 28 рублей.

Это вынудило женщину обратиться в прокуратуру, сообщает издание kraj.by.

Дело в том, что в Беларуси, как известно, минимальная зарплата составляет 305 рублей. Это тот уровень, ниже которого работодатель не имеет права платить своему работнику. Однако предприятие, на котором работала женщина, платило ей в последнее время от 100 до 150 рублей. При том, что у женщины 2 несовершеннолетних детей. Глава семейства зарабатывает всего 300 рублей.

В настоящее время прокуратура Вилейского района проводит проверку данного предприятия. Не исключено, что руководитель организации будет привлечен к ответственности. В Вилейском районе в 2018 году уже был аналогичный случай, когда руководство одного из местных частных предприятий было наказано за нарушение законодательства о труде в части выплаты зарплаты.


 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вилейском районе женщина получила заработную плату за месяц в размере 28 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гонки на тележках, благотворительный марафон, спринтерские забеги с барышнями… Чем еще удивила несвижская молодежь на своем празднике?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика