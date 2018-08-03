﻿ Инвесторам в Узбекистане будут возмещать убытки от неправомерных решений госорганов. 21.by
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Инвесторам в Узбекистане будут возмещать убытки от неправомерных решений госорганов

04.08.2018 07:51 — Разное | Партизан  
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С 1 августа в Узбекистане вступил в силу порядок, согласно которому инвестору должны компенсироваться убытки, который он понес, положившись на решение госоргана, впоследствии признанное недействительным или отмененное.

Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева «О кардинальном улучшении инвестиционного климата в Узбекистане».

Вопрос отмены или изменения административного акта государственного органа, в случаях если это затрагивает законные интересы добросовестного инвестора и субъекта предпринимательства, будет рассматриваться в судебном порядке, за исключением случаев, если его сохранение создает угрозу общественным интересам.

Убытки, причиненные как физическим, так юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа или должностного лица, подлежат возмещению государством, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке, говорится в указе.

Как отмечается в документе, такие меры повысят ответственность руководителей местного уровня за те решения, которые они принимают.
 
 
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С 1 августа в Узбекистане вступил в силу порядок, согласно которому инвестору должны компенсироваться убытки, который он понес, положившись на решение госоргана,...
 
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