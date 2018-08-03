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Смертельное ДТП в Орше: микроавтобус сбил мужчину на мопеде
04.08.2018 08:24 — Разное | Аргументы и факты
Автомобиль «Рено» при повороте налево не уступил проезд мопеду «Дельта», который ехал по главной дороге во встречном направлении, сообщает
Произошло столкновение, в результате которого водитель мопеда 1958 года рождения получил серьезные травмы. Мужчина погиб на месте происшествия.
Прочие обстоятельства ДТП выясняются.
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Авария произошла 3 августа в 14:15 на пересечении улиц Могилевская и Дубровенская.
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