Смертельное ДТП в Орше: микроавтобус сбил мужчину на мопеде

Автомобиль «Рено» при повороте налево не уступил проезд мопеду «Дельта», который ехал по главной дороге во встречном направлении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА.

Произошло столкновение, в результате которого водитель мопеда 1958 года рождения получил серьезные травмы. Мужчина погиб на месте происшествия.

Прочие обстоятельства ДТП выясняются.