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Проще простого. Рецепт летнего десерта для тех, кто не хочет стоять у плиты

04.08.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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В жаркие летние дни, которые так радуют в последнее время, меньше всего хочется стоять у плиты. При этом желание побаловать себя вкусным десертом никто не отменял. Редакция LADY.TUT. BY предлагает приготовить интересный десерт на основе желе из сметаны и ягод. В этом рецепте — с клубникой, если же не найдете ее на рынке, можно, да и нужно, поэкспериментировать и приготовить второй слой на свой вкус. А для тех, кто не любит фантазировать, предлагаем сделать половину желе с добавлением какао — вариант в определенном смысле беспроигрышный. 


Ингредиенты:

Для белого слоя:

сметана максимальной жирности — 300 г;

сахар — 100 г;

желатин — 10 г;

Для ягодного слоя:

клубника — 400 г;

сахар — 100 г;

желатин — 10 г;

Как готовим:


1. Желатин растворить в 10 г кипяченой воды комнатной температуры.

2. Сметану взбить с сахаром.

3. Набухший желатин разогреть, помешивая, чтобы не осталось комочков и твердых фракций, немного остудить и добавить к сметане с сахаром, все перемешать (можно вручную, можно в блендере — тогда недолго и на низких оборотах).

4. Наполовину наполнить стакан или другую форму (если хотите красивый диагональный срез — просто наклоните форму и зафиксируйте ее любым подручным средством). Наполненные емкости поставьте в холодильник для застывания.

5. Ягодный слой приготовить по такой же схеме. Между заливкой первого и второго слоя следует сделать перерыв — пару часов на застывание, если хотите четкую, красивую границу.

Готовый десерт при желании можно украсить ягодами или гранолой.

Приятного аппетита!

 
 
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Редакция LADY.TUT. BY предлагает приготовить интересный десерт на основе желе из сметаны и ягод
 
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