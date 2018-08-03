Открыт гигантский «магнит» размером с планету

передает Oxu.Az, его описание было опубликовано в журнале Astrophysical Journal. КакOxu.Az, его описание было опубликовано в журнале Astrophysical Journal.













«Этот объект находится на самой границе между планетами и коричневыми карликами, своеобразными «неудавшимися» звездами.





Его открытие стало большим сюрпризом для нас, и он поможет нам понять, как рождаются магнитные поля внутри планет и звезд», - заявила Мелоди Као (Melodie Kao) из Университета Аризоны в Темпе (США).



