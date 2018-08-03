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Открыт гигантский «магнит» размером с планету

04.08.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Радиообсерватория VLA обнаружила в открытом космосе странный объект, который излучает мощнейшие магнитные поля и при этом похож по размерам на планету.

Как передает Oxu.Az, его описание было опубликовано в журнале Astrophysical Journal.



«Этот объект находится на самой границе между планетами и коричневыми карликами, своеобразными «неудавшимися» звездами.

Его открытие стало большим сюрпризом для нас, и он поможет нам понять, как рождаются магнитные поля внутри планет и звезд», - заявила Мелоди Као (Melodie Kao) из Университета Аризоны в Темпе (США).


 
 
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Радиообсерватория VLA обнаружила в открытом космосе странный объект, который излучает мощнейшие магнитные поля и при этом похож по размерам на планету.
 
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