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От жизни собачьей: литовские таможенники обнаружили белорусские сигареты под собаками, которых везли на выставку

04.08.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Сотрудники таможенных служб больше привыкли к ситуациям, когда их четвероногие питомцы обнаруживают контрабанду сигарет или наркотиков. Однако в четверг на Лаворишкском дорожном посту таможенники столкнулись с попыткой переправки контрабанды под прикрытием собак.

От жизни собачьей: литовские таможенники обнаружили белорусские сигареты под собаками, которых везли на выставку
 Во время проверки прибывшего из Беларуси автомобиля сотрудники таможни в собачьем вольере, под животными, обнаружили нелегальные табачные изделия на сумму почти 21 000 евро, пишет delfi.lt

В четверг, 1 августа, около часа ночи, на Лаворишкский дорожный пост прибыли на автомобиле Mercedes-Benz Viano два гражданина России Г.И. и В.К. Сотрудникам таможни они сообщили, что едут на выставку собак в Бельгию и везут туда своих питомцев - четырёх русских чёрных терьеров. Однако во время досмотра автомобиля таможенники в провозимом вольере, под собаками, обнаружили 6 517 пачек белорусских сигарет Pall Mall, стоимость которых вместе с подлежащими уплате налогами составляет 20 988 евро.   

Табачные изделия были изъяты, должностные лица позаботились, чтобы не по своей воле ставшие прикрытием контрабанды четвероногие, по виду страдавшие от перегрева, не пострадали. В Вильнюсском отделе Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование контрабанды и незаконного распоряжения подакцизными товарами. Процессом руководит Вильнюсская окружная прокуратура. 

Граждане России после опроса были освобождены под залог. Таким образом, как хозяева, так и их питомцы должны успеть на выставку в Бельгии. Однако попытка нелегально обогатиться гражданам России может стоить дорого: им грозит штраф в размере до 9 000 евро, сообщает Таможенная уголовная служба. Сотрудники таможни утверждают, что на Лаворишкском дорожном посту впервые столкнулись с попыткой нелегального провоза сигарет под прикрытием собак. 

Следует заметить, что за несколько дней до этого случая помощница таможенников – веймарская легавая Дайка помогла найти сотни пачек нелегальных сигарет в посылках в Великобританию и Нидерланды. Таким образом, лишь от людей зависит, на какой стороне фронта борьбы с теневым бизнесом окажутся их четвероногие помощники.
Видео здесь 

 
 
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Сотрудники таможенных служб больше привыкли к ситуациям, когда их четвероногие питомцы обнаруживают контрабанду сигарет или наркотиков. Однако в четверг на...
 
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