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БАТЭ выставил на продажу вторую производственную площадку

04.08.2018 10:17 — Разное | Партизан  
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ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» предлагает приобрести комплекс производственных, административно-бытовых и складских зданий, расположенных на второй производственной площадке в Борисове. Это следует из объявлений на сайтах БАТЭ и Национального агентства инвестиций и приватизации.

Общая площадь производственных зданий составляет 30,3 тыс. кв. м, административно-бытовых — 9,35 тыс кв. м, складских — 18,6 тыс. кв. м. Возможно приобретение как всего комплекса, так и отдельных зданий.

Здания имеют инженерные коммуникации (энергообеспечение, отопление, водоснабжение, канализация) и располагаются на въезде в Борисов со стороны Минска на земельном участке общей площадью 89,8 тыс. кв м. в 300−400 метрах от жилых микрорайонов и предприятий. Также в непосредственной близости от предлагаемых объектов находятся автовокзал, строительный рынок, супермаркеты. К зданиям имеются удобные подъездные пути.

«Они оптимизируют производство, оборудование, персонал. Столько площадей уже не надо. Часть оборудования перевезли на первую площадку. На второй осталось производство [теплоизоляционных] плит», — сказал источник, знакомый с ситуаций. «Эти площади они предлагают приобрести кредиторам», — добавил он.

В ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» отказались без письменного запроса пояснить мотивы продажи. Там не назвали стоимость выставляемых объектов, сославшись на то, что «проводить оценку стоит денег».

— Когда будет предметный интерес, будем обсуждать цену, проводить оценку. Но мы готовы не только к продаже, но и к созданию совместных проектов. Что касается действующих производств на этой площадке, то в случае интереса, мы готовы перенести их. В системе холдинга хватает свободных площадей, — пояснили в БАТЭ.


Холдинг «Автокомпоненты» был создан на базе БАТЭ в 2011 году. В него входят 11 предприятий, который специализируются на производстве запчастей для машин.

В ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» государству принадлежит 99,02% акций. Власти готовы продать «50% минус 1 акция» завода стратегическому инвестору на условиях реализации инвестиционного проекта. Инвестором должна быть транснациональная корпорация. Объем инвестиций в основной капитал в рамках инвестиционного проекта должен быть не менее 80 млн долларов. Предложение о приватизации действительно уже несколько лет. Но пока до сделки дело не дошло.

В мае 2016 года БАТЭ была оказана господдержка ввиде бюджетных займов в размере до 21,7 млн долларов для стабилизации финансового состояния. Всего предприятиям холдинга — 40 млн долларов. В 2018 году надо вернуть 10,7 млн долларов.

По итогам 2017 года выручка ОАО «БАТЭ» — управляющая компа я холдинга «Автокомпоненты» составила 389 млн рублей, чистая прибыль — почти 2 млн рублей, следует из отчетности.

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» предлагает приобрести комплекс производственных, административно-бытовых и складских зданий,...
 
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