К Дедку пришли с осмотром. Искали «экстремистскую литературу»

Бывший политзаключенный Николай Дедок. Гродно 13 августа 2017 Василий Молчанов/Белсат





По словам Дедка, это был участковый милиционер и вместе с ним еще одна сотрудница милиции. Основание для действий силовиков – постановление прокурора Крупского района о необходимости проведения осмотра в квартире анархиста.





«Мать пустила их в дом: ходили, фотографировали, искали «экстремистскую литературу», аж с двумя понятыми», – рассказал Дедок в Facebook.





Мікола Дзядок у каментары belsat.eu паведаміў, што раней як мінімум у пяці ягоных паплечнікаў прайшлі аналагічныя агляды.





«ГУБАЗіК вырашыў працягнуць ціск на анархістаў. Мэта ў іх такая: каб не разнявольваліся ні на хвіліну, разумелі што яны (мы) заўсёды пад кантролем. Таму спусцілі на ўчастковых заданне правесці агляды. Нібыта дробязь, бо дзверы не ламаюць, нічога не забіраюць, але ўсё роўна гэта стварае псіхічнае і нервовае напружанне для актывістаў. Як заўсёды, працуюць на запужванне, каб дэматываваць людзей, што належаць да анархісцкага руху», — сказаў Дзядок.





belsat.eu Напомним, 30 июня Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и ГУБОПиК с использованием оружия разогнал встречу анархистов под Крупками. Анархистов положили лицом в землю, часть заставили стоять на коленях. Так их удерживали почти 6 часов под дождем, пить и есть не давали, девушек не пускали в туалет, сообщает



