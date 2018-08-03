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Азаренко в слезах покинула корт во 2-м сете четвертьфинального матча на турнире в Сан-Хосе
Белоруска Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) не доиграла четвертьфинальный матч против американки Даниэль Коллинз (№ 42 WTA) на турнире категории «Премьер» в Сан-Хосе с призовым фондом 733 000 долларов.
По ходу второго сета при счете 3:0 в пользу соперницы Виктория Азаренко покинула корт в слезах. Причиной снятия белоруски стала травма.
Признаки дискомфорта в самочувствии Виктории стали проявляться уже в первом гейме второго сета. Проиграв три гейма подряд, Азаренко получила медицинскую помощь, но боль в спине не позволила ей продолжить игру.
Первую же партию за 72 минуты на тай-брейке выиграла Азаренко — 7:6 (7:4). Всего встреча продолжалась 1 час 36 минут.
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Белоруска Виктория Азаренко (№ 108 рейтинга WTA) не доиграла четвертьфинальный матч против американки Даниэль Коллинз (№ 42 WTA) на турнире категории «Премьер» в...
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