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Правозащитники - Шуневичу: Активисты в Куропатах имеют право на мирное собрание

04.08.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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Гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак потребовали от министра МВД Игоря Шуневича прекратить преследование защитников Куропат через службу ГАИ, сообщает «Радыё Рацыя».

Они написали электронное обращение, под которым собираются подписи. В обращении говорится, что недопустимо преследовать защитников. Куропаты - памятного урочище, где нашли смерть тысячи жертв сталинских репрессий.

 

Защитники урочища имеют право на мирное собрание и на публичное свободное выражение своих мнений, - считают правозащитники:


 


Кроме того, что мы собираем подписи в интернете, мы обратились к министру МВД Шуневичу, чтобы он перестал использовать сотрудников ГАИ, подчиненных ему, для преследования защитников Куропат. Также мы начали такую акцию, как помощь Михаилу Громыко, это милиционер, который стал в ряды защитников Куропат, на завтра же он был уволен с работы, задержан и посажен на 10 суток ареста, - заявил Леонид Судаленко.

 

По словам правозащитников, петицию на данный момент подписали 96 человек. Сбор подписей продолжается на сайте zvarot.by.

 


 
 
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Гомельские правозащитники Леонид Судаленко и Андрей Стрижак потребовали от министра МВД Игоря Шуневича прекратить преследование защитников Куропат через службу...
 
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