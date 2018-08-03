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Какая репутация – такие и инвестиции

04.08.2018 09:22 — Разное | Партизан  
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Низкое место Беларуси в рейтинге ВБ «Индекс эффективности логистики» объясняется тем, что республику не рассматривают как страну-транзитера и явного партнера по глобальному бизнесу. Такое мнение в комментарии Office Life дал эксперт Всемирного общества инженеров-логистов Валерий Козлов.

От нас бизнес ждет только одного — пропустите груз быстро, беспроблемно и без лишней волокиты на границе. А вопрос по интеграции страны в глобальные транспортные и логистические рынки на основе вхождения отечественных транспортных и логистических операторов в международные транспортные и логистические союзы, альянсы и компании остается открытым.

Он добавил, что показатели различных международных индексов направлены прежде всего на внешнего пользователя — инвестора, заимодавца, кредитора, логистического оператора. Именно им нужно понимать, куда, с кем и как вкладывать деньги, откуда ждать риски, стоит ли вообще иметь дело с той или иной страной.


Соответственно, политический имидж государства здесь выступает на первое место. Как говорится, давайте без обид! Какая репутация нашей синеокой на международной арене — такой и «одеколон» (инвестиции, рейтинги, уважение и т. д).


 
 
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Низкое место Беларуси в рейтинге ВБ «Индекс эффективности логистики» объясняется тем, что республику не рассматривают как страну-транзитера и явного партнера по...
 
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