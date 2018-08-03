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В Барановичах простились с первым послом Беларуси в Кыргызстане, бывшим директором БПХО и швейной фабрики Сергеем Руцким

04.08.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Траурная церемония прошла 3 августа в местном Дворце культуры.



Отдать дань памяти Сергею Руцкому, бывшему генеральному директору хлопчатобумажного и первому руководителю белорусской дипломатической миссии в Кыргызстане, пришло больше сотни человек – коллеги и друзья Сергея Борисовича, руководители городских предприятий, обычные горожане.

– Он был грамотным специалистом. Не только в Барановичах, но и в Кыргызстане его знали и уважали, ценили как руководителя. Сергей Борисович умел организовать работу, легко сходился с людьми, а главное – был очень добрым человеком, – сказал Intex-press Александр Селифонтов, бывший коллега Сергея Руцкого по БПХО.

Григорий Кухарчук, который тоже работал вместе с Сергеем Руцким на БПХО, вспоминает его как человека настойчивого и положительного.

– Мы познакомились в 1974 году, когда оба работали на БПХО мастерами. Потом стали друзьями. У Сергея была удивительная энергетика. После общения с ним оставались только положительные эмоции. Он всегда брал все проблемы на себя, если по работе надо было отстоять позицию, решить проблему – решал, – рассказал Григорий Кухарчук.

Сергей Руцкий занимал возглавлял белорусское посольство в Бишкеке с 1993 по 1995 год. До этого, с 1992 по 1993 год он был постоянным представителем Совета Министров Республики Беларусь в Кыргызской Республике.


По словам одного из близких родственников семьи Руцких, Сергей Борисович умер в Минске, от инсульта. Ему было 67 лет.


 
Теги: Минск
 
 
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