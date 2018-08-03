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В Германии не могут найти Ангелу Меркель

04.08.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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Бундесканцлер исчезла из публичного пространства, а следующее мероприятие с ее участием запланировано на 20 августа. Об этом сообщает The Times со ссылкой на немецкие СМИ.

Летом Ангела Меркель обычно берет отпуск вместе со своим супругом Йоахимом Зауэром, однако в этом году он отправился на альпийский горнолыжный курорт Зольден вместе со своим сыном от первого брака. Канцлера с ними не было.



Немецкие СМИ сообщают, что, возможно, в этом году пара отдыхает раздельно. Так, таблоид Bild считает, что в отношениях Меркель и Зауэра произошел разрыв. Кроме того, издание предполагает, что канцлер могла отправиться на секретную миссию.

Некоторые газеты указывают, что лидер Германии могла взять отпуск, чтобы побыть со своей матерью Герлиндой Каснер, испытывающей проблемы со здоровьем.

Следующее публичное появление Ангелы Меркель запланировано на 20 августа, пишет ex-press.by

Исчезновение немецкого лидера произошло на фоне того, что рейтинг ее блока христианских партий установил очередной антирекорд, упав до 29%.



 
 
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Бундесканцлер исчезла из публичного пространства, а следующее мероприятие с ее участием запланировано на 20 августа. Об этом сообщает The Times со ссылкой на немецкие...
 
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