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Фотофакт: Минчане стоят в очередях за билетами на «Зенит». Все хотят посмотреть на Дзюбу

04.08.2018 08:47 — Разное | Партизан  
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Минское «Динамо» начало продавать билеты на домашний матч с «Зенитом» в Лиге Европы.

Приезд российского топ-клуба спровоцировал ажиотаж на билеты в белорусской столице. «Динамо» будет выдавать билеты только в кассах билетного оператора и не более двух в одни руки.


Фото: Василий Рогов, Тимофей Калачёв

Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Если откроем онлайн-продажу билетов на «Зенит», то значительная их часть попадет за пределы страны»

Люди собирались у касс уже к 15.00 – именно в это время стартовала продажа квитков.





 
 
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Минское «Динамо» начало продавать билеты на домашний матч с «Зенитом» в Лиге Европы.
 
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