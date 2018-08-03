ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему списывают с банковских карт «лишние» средства за поездки в метро?

04.08.2018 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Метрополитен прокомментировал ситуацию.

В июле бесконтактные банковские карты при проходе через турникеты метро применили 660 тыс. пассажиров, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель начальника службы движения ГП «Минский метрополитен» Юрий Гапеев.



– Валидаторы, позволяющие оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами, заработали на турникетах всех станций с 12 июня, – напомнил специалист. – До этого мы тестировали оборудование на нескольких станциях с наибольшим пассажиропотоком. Там, кстати, и сейчас наибольшее количество транзакций. Чаще всего граждане пользовались таким способом оплаты проезда на «Площади Ленина» – 46,6 тыс. раз, на «Площади Якуба Коласа» – 45,6 тыс., на «Каменной Горке» – 42,2 тыс.

Ю. Гапеев также прокомментировал возникшую на днях ситуацию со списанием с банковских карт «лишних» средств за поездки в метро – пассажирам пришли уведомления о списании 1,95 руб. вместо 65 коп.

– Лишние деньги с карточек не списываются, – отметил он. – Просто теперь платы за несколько поездок объединяются в одну финансовую транзакцию. Операция может обрабатываться в процессинговом центре в течение 48 часов. Раньше SMS о списании средств приходила быстро. В зависимости от качества связи – в течение нескольких минут, в крайнем случае на следующий день. Сейчас сделали по-другому: чтобы не присылать уведомления о каждых 65 копейках (стоимость одной поездки в метро), могут суммировать до трех поездок, совершенных в течение двух дней, – 1,30 руб. или 1,95 руб. Люди взбудоражились, поскольку не были предупреждены об этом новшестве. Более подробную информацию можно узнать по телефону +375-17-217-39-50 или по ссылке paybycard.by.

Кстати, на этом сайте пассажиры, которые пользуются сервисом оплаты проезда банковской карточкой, могут зарегистрировать личный кабинет и осуществлять мониторинг транзакций: должны отображаться даты поездок, время прохода, списания, объясняет minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дании впервые оштрафовали за ношение никаба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика