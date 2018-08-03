Почему списывают с банковских карт «лишние» средства за поездки в метро?

В июле бесконтактные банковские карты при проходе через турникеты метро применили 660 тыс. пассажиров, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель начальника службы движения ГП «Минский метрополитен» Юрий Гапеев.













– Валидаторы, позволяющие оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами, заработали на турникетах всех станций с 12 июня, – напомнил специалист. – До этого мы тестировали оборудование на нескольких станциях с наибольшим пассажиропотоком. Там, кстати, и сейчас наибольшее количество транзакций. Чаще всего граждане пользовались таким способом оплаты проезда на «Площади Ленина» – 46,6 тыс. раз, на «Площади Якуба Коласа» – 45,6 тыс., на «Каменной Горке» – 42,2 тыс.





Ю. Гапеев также прокомментировал возникшую на днях ситуацию со списанием с банковских карт «лишних» средств за поездки в метро – пассажирам пришли уведомления о списании 1,95 руб. вместо 65 коп.





– Лишние деньги с карточек не списываются, – отметил он. – Просто теперь платы за несколько поездок объединяются в одну финансовую транзакцию. Операция может обрабатываться в процессинговом центре в течение 48 часов. Раньше SMS о списании средств приходила быстро. В зависимости от качества связи – в течение нескольких минут, в крайнем случае на следующий день. Сейчас сделали по-другому: чтобы не присылать уведомления о каждых 65 копейках (стоимость одной поездки в метро), могут суммировать до трех поездок, совершенных в течение двух дней, – 1,30 руб. или 1,95 руб. Люди взбудоражились, поскольку не были предупреждены об этом новшестве. Более подробную информацию можно узнать по телефону +375-17-217-39-50 или по ссылке paybycard.by.



