В Гродно мужчина увел двух девочек с детской площадки и вколол им неизвестное вещество

26 июля в Гродно произошел инцидент, который еще раз доказывает – оставлять детей одних нельзя. Две сестры играли на детской площадке. К ним подошел мужчина и предложил пойти на крышу – посмотреть на город. Девочки согласились. Дверь наверх оказалась закрыта, а девочки уже были напуганы – тогда он вколол одной сестре неизвестную жидкость в район вены, а второй пшикнул из шприца в рот. Потом проводил их домой, но девочки рассказали родителям о произошедшем. Мужчину нашли и задержали, пишет grodno.in.

Опознать мужчину смог отец девочек – они пересеклись у подъезда, когда тот провожал сестер до дома. Отец принял его за нового соседа. Уже в квартире дети рассказали, что произошло – родители вызвали скорую и милицию, а отец побежал на улицу искать мужчину, но тот к этому времени успел уйти.

Изначально девочки перепутали подъезд, в котором были с незнакомцем. Но отец все-таки нашел нужный – на верхнем этаже нашли инсулиновые шприцы, которые мужчина использовал на девочках. По «пальчикам» милиция нашла мужчину и задержала его. Но через трое суток в изоляторе отпустила.

Однако появились новые подробности – мужчина рассказывал девочкам, что у него есть мышцы на животе, потому что он худой, но располнеет, если бросит курить. Он показал им пресс и попросил девочку продемонстрировать свой, что она и сделала без задней мысли.

2 августа мужчину взяли под стражу. Родителям рассказали, что незнакомец имеет психическое расстройство и состоит на учете, а ранее отбывал наказание за угрозу убийством.

Девочки хорошо запомнили светлые и густые волосы незнакомца, но на момент задержания он был уже лысым. У отца оказалась хорошая память на лица, и он узнал незнакомца.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что больше обращений подобного характера им не поступало. Возбуждено уголовное дело по статье 339 «Хулиганство», однако в интересах следствия СК воздерживается от подробных комментариев.