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Четыре часа в пути. Спросили у минчан, что их заставляет ездить в Браслав на "белорусскую Ибицу"

04.08.2018 11:58 — Разное | Tut.by  
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3 и 4 августа на браславском пляже проходит фестиваль Viva Braslav Open Air, который называют «белорусской Ибицей». Мы поинтересовались у гостей, получилось ли Браславу стать Ибицией, а также узнали, почему минчане приехали сюда вместо «Рок за бобров», который проходит параллельно в столице.


Фестиваль Viva Braslav проходит в Браславе в шестой раз. Кроме нескольких сцен с разной музыкой до утра здесь полно спортивных развлечений, есть большой фудкорт на 50 точек. Мероприятие организовано прямо на пляже, но к воде доступ ограничен с разных сторон. А территория фестиваля занимает 230 тысяч квадратных метров.

Фестиваль начинается с перекрытой республиканской трассы. Тут стоит вереница припаркованных машин с номерами разных регионов и стран. У авто ближе к лесу хаотично стоят палатки — это неофициальный кемпинг. Люди накрывают «на стол» прямо на багажниках. Из машин доносится самая разная музыка: от группы «Фактор 2» до Макса Коржа.

По пути встречаем легальный палаточный городок с местами до четырех человек, он стоит почти 40 рублей за сутки.


Вход на территорию фестиваля в этом году был с новшеством — по ID-картам. Перед входом билет меняют на карту со штрих-кодом, которая содержит информацию о гостях: фото и ФИО. По словам организаторов, это сделано для того, чтобы только один человек мог входить и выходить на фестиваль, а также чтобы не впускать повторно нарушителей порядка.

На фестивале работают три сцены. Хедлайнеры главной сцены в первый день — Артем Пивоваров и Иван Дорн. После выступали диджеи из Венгрии.


На двух остальных сценах вечеринка длится почти весь день до утра. Кстати, площадку с преимущественно электронной музыкой — ColiseumTuborgStage — создали из деревянных поддонов в виде круговой танцевальной зоны с баром в центре.

Кроме музыки в Браславе достаточно развлечений: есть пляжный футбол, волейбол, баскетбол, организаторы привезли из Литвы катапульту, установили луна-парк с каруселями.

«Пока менталитет людей не поменяется, Ибица здесь не появится»

Организаторы называют Браслав белорусской Ибицей. Для сравнения мы попросили гостей соизмерить масштабы и рассказать, получилось ли создать фестиваль на курорте с электронной музыкой.

Оля и Юля приехали на фестиваль из Минска и говорят, что по организации оупэн-эйр до Ибицы не дотягивает.

— Вход, выход, по сто раз проверяние сумок — это не очень удобно. А музыка, пляж — это все классно, хотя мы не плаваем, интереснее посмотреть концерт. Мы уже были в Браславе в прошлом году, и было вау! Поэтому наверняка знали, что лучше приехать снова сюда, чем на «Рок за бобров».


Сана - сапсерфер, она приехала с другом из Минска. Во второй день фестиваля они как раз будут проводить мастер-класс по этому виду спорта.

— Мне кажется, фестиваль набирает обороты. Но концепция похожа на Ибицу. Правда, мы не были на Ибице. Мы и не собирались на «Рок за бобров», нам интересна такая атмосфера, как в Браславе, с природой. Музыка тоже имеет значение, но для нас важнее озера.

Барбер Николай тоже приехал с друзьями  из столицы. Говорит, что проблем с выездом перед фестивалем не было, транспорт нашли быстро.

— По поводу «Рок за бобров» вообще не было сомнений, все захотели сюда. Ребята — послушать Alekseev и «Мальбэк и Сюзанна», я — Дорна. Из-за дождя, правда, сначала сидели в палатках, вышли только вечером.


Наш собеседник говорит, что из-за такой погоды фестиваль пока не может быть похож на Ибицу.

— Мои друзья постоянно туда ездят, и я собираюсь. Но пока менталитет наших людей не поменяется, Ибица здесь тоже не появится. Одно дело просто люди "навеселе", другое — то, что они себя слишком вульгарно ведут по отношению к остальным. Они кричат и ругаются по поводу и без. Я был на крупных фестивалях во Львове, Болгарии, Турции. В Европе люди более культурные.

Промоутеры Влада и Таня тоже из Минска. Девушки рассказывают, что в Браслав они приехали отдохнуть на пять дней большой компанией из 16 человек и сняли коттедж «по двойным ценам» за 600 долларов.

— Беларусь и Ибица — это разные форматы, но по шажочку мы стремимся к цели. К этому скоро можно прийти. У нас люди идут на фестиваль просто выпить. Процентов 30−40 приходит на хедлайнеров и именно послушать музыку. У нас нет общего фестивального тусовочного духа, как мне кажется.


Таня говорит, что по инфраструктуре в Браславе все отлично, но, например, FSP она считает лучше организованным и более семейным.

— До Ибицы в итоге нам лет 5−7 расти.

«У властей есть понимание, что все нужно решать совместно»

Организаторы фестиваля — братья Евгений и Олег Лабути. Оба из Браслава. Евгению 31 год, Олегу — 29. Шесть лет назад старший работал начальником отдела спорта и туризма в местном исполкоме, когда и организовал городскую дискотеку на стадионе. Тогда на нее пришли две тысячи человек. С этой дискотеки начинает отсчет Viva Braslav.


Фото: Андрей Задорин

— Я позвонил брату и сказал: «Давай сделаем что-нибудь клевое», а не просто спортивное мероприятие. С этого времени мы завоевывали кредит доверия властей. Мы всегда хотели на пляж, но это высокие риски. Мы попали на эту площадку только с третьего или четвертого раза.

Собеседники рассказывают, что в итоге власти поняли, что подобный формат интересен для людей.

— Но про перекрытие проходящей в зоне пляжа республиканской дороги нам в первый раз сказали: «Можете даже не мечтать». Но мы ходили и обращались, в итоге на третий год перекрыли. Столько же ходили и по поводу пива. К нам и сейчас есть вопросы, они бывают всегда. Но у властей есть понимание, что все нужно решать совместно.

За это время фестиваль стал популярен не только у местных, но и у гостей из регионов и столицы. В 2017 году, по словам организаторов, Viva Braslav посетила 21 тысяча человек.




Евгений и Олег говорят, что для города на 10 тысяч населения на расстоянии 240 километров от Минска фестиваль получился «довольной неплохой».

Ради оупэн-эйра братьям пришлось бросить основную работу, потому что для подготовки к нему организаторы выпадали из рабочего процесса на несколько месяцев. Теперь у них свой бизнес: туристические поездки и оупэн-эйр. Кстати, по их словам, каждый год фестиваль окупается, поэтому он становится все время лучше.


— Например, очереди — это наше проклятье. На входах работает человек 70, и они все равно не успевают. Карты же ускоряют повторный вход на территорию. Нам есть куда стремиться и расти в плане инфраструктуры. Не хватает в первую очередь денег. Если бы они были в большем количестве, мы бы решили вопросы, связанные с комфортом людей.

***

Во второй день можно успеть на белорусскую группу Nuteki, на дуэт Мальбэк и Сюзанна, послушать бывшего лидера группы «Смысловые галлюцинаци» Сергея Бобунца, Бьянку, Alekseev. Во второй день главная сцена будет работать почти до трех часов ночи. Также приедет много рэп-музыкантов. Лайнап можно посмотреть у нас в афише.

Среди спортивных мероприятий 4 августа обещают зрелищный чемпионат по переноске жен и тематические забеги. В последний день на фестивале даже выберут свою Мисс.


 
Теги: Минск
 
 
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А также спросили у гостей из столицы, почему они не выбрали "Рок за бобров", который проходит параллельно.
 
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