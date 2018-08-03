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ГАИ рассказала о схеме объезда аварийного моста на МКАД

04.08.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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В ГАИ Минска рассказали о схеме объезда аварийного моста на МКАД, сообщает БЕЛТА.

С понедельника, 6 августа, Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. Движение через съезды и под аварийным мостом будет закрыто. Перекроют движение и под путепроводом в обоих направлениях.

Проехать можно будет по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений.

В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут, если он пролегает через эти улицы.

 
Теги: Минск
 
 
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С понедельника, 6 августа, Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. Движение через съезды и под аварийным...
 
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