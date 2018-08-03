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ГАИ рассказала о схеме объезда аварийного моста на МКАД
В ГАИ Минска рассказали о схеме объезда аварийного моста на МКАД, сообщает
С понедельника, 6 августа, Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. Движение через съезды и под аварийным мостом будет закрыто. Перекроют движение и
Проехать можно будет по улицам Янки Лучины и Чижевских. По внешнему кольцу движение будет осуществляться без ограничений.
В ГАИ просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут, если он пролегает через эти улицы.
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С понедельника, 6 августа, Госавтоинспекция меняет схему проезда на развязке Игуменского тракта, улицы Бабушкиной и МКАД. Движение через съезды и под аварийным...
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