Виктория Азаренко снялась с турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка не смогла доиграть четвертьфинальный матч с американкой Дэниэл Роуз Коллинз. Во второй партии она решила досрочно зачехлить ракетку.

Первый сет, к слову, сложился для Азаренко неплохо – она выиграла его на тай-брейке. Но вторая партия стала развиваться по сценарию соперницы – та записала в свой актив три гейма подряд. После этого Виктория и снялась с матча из-за повреждения.

Отметим, что в мировом рейтинге Азаренко на даннный момент 108-я. Дэниэл Роуз Коллинз занимает 42-ю позицию.