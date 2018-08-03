|
Виктория Азаренко снялась с турнира в Сан-Хосе
Белорусская теннисистка не смогла доиграть четвертьфинальный матч с американкой Дэниэл Роуз Коллинз. Во второй партии она решила досрочно зачехлить ракетку.
Первый сет, к слову, сложился для Азаренко неплохо – она выиграла его на тай-брейке. Но вторая партия стала развиваться по сценарию соперницы – та записала в свой актив три гейма подряд. После этого Виктория и снялась с матча из-за повреждения.
Отметим, что в мировом рейтинге Азаренко на даннный момент 108-я. Дэниэл Роуз Коллинз занимает 42-ю позицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка не смогла доиграть четвертьфинальный матч с американкой Дэниэл Роуз Коллинз. Во второй партии она решила досрочно зачехлить ракетку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)