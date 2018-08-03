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Из-за "Белавиа". Британские учителя начали велопутешествие в две тысячи км по Европе из Минска
Элиша Коллен и Теа Хоул работают школьными учителями в 30 километрах от Лондона, а в свободные дни и месяцы наслаждаются путешествиями. Их любимый транспорт — велосипед. «Лететь самолетом, чтобы две недели проваляться на пляже, заливаясь алкоголем, — это не про нас», — говорят британцы. В конце июля они начали очередной велотрип по Европе — две тысячи километров из Минска. GO.TUT.BY поговорил с энтузиастами о белорусской доброте, форс-мажорах и деревнях, которые напомнили туристам Китай.
«Наш велосипед — 1983 года выпуска»
За плечами у Элиши и Теа — несколько дальних велопоездок. Она преодолела 6500 тысяч километров по побережью Новой Зеландии, он в одиночку прокатился из Милана в Лондон.
— Велосипед открывает реальную страну, — говорит молодой человек. — Понимаете, если поехать на отдых в Малагу, вы вряд ли поймете, что такое настоящая Испания. Слишком скучно прилетать в аэропорт, осматривать центр города и ограничивать этим весь туристический опыт.
Англичане уверяют, что велосипед позволяет им увидеть гораздо больше, чем машина или поезд.
— Такие путешествия всегда сопровождаются случайными встречами и помогают моментально погрузиться в новую среду. Да у нас и своей машины-то нет, — признается учитель. — Я не сторонник автомобильного транспорта. В Великобритании очень много детей, страдающих ожирением. Это намекает: нужно больше двигаться. К тому же хватает проблем с экологией — и в этом тоже есть вина огромного количества автомобилей в городах.
Не так давно пара пересела с «горников» на тандем — велосипед сразу для двоих спортсменов. Они купили французский, подержанный, 1983 года выпуска.
— Я сам только родился в этом году, — улыбается британец. — Покупка оказалась не самой удачной. По неопытности перевел деньги, до того как вживую увидел тандем. Делать было нечего — пришлось приводить его в рабочее состояние.
— Зато такой велосипед позволяет постоянно находиться в контакте, болтать в дороге, чувствовать скорость и темп друг друга, — замечает Элиша. — Это определенно сближает.
Вместе на тандеме они уже опробовали маршруты в Великобритании и Германии, а на это лето запланировали четырехнедельный велотрип по Европе, объединенный хештегом #MinskToMolesey.
— Почему решили начать из Минска? — переспрашивает Элиша. — Здесь как минимум три причины. Нам нравится исследовать новые места, а в Беларуси ни я, ни Теа раньше не были. Мы думали, что погода здесь будет комфортной для езды на велосипеде, но прогадали — жара охватила всю Европу! Третья причина — подходящие условия перевозки багажа в «Белавиа». Накануне поездки узнали, что это едва ли не единственная авиакомпания, которая разрешает брать с собой большой велосипед-тандем.
«В Беларуси спасал Google переводчик»
Приземлившись в Национальном аэропорту Минск, пара сразу пересела на свой двухколесный транспорт. Для Элиши и Теа путешествия — это история про встречи с людьми, а не только осмотр безмолвных достопримечательностей.
— Велосипедный туризм можно считать эквивалентом
В первый же вечер в столице англичане отправились на вегетарианское барбекю с ребятами из Минского велосипедного общества: они дистанционно помогали британцам планировать поездку.
Несмотря на то, что в Беларуси немногие говорят на английском, а знание русского у Теа и Элиши пока скудное, как-то находили возможность изъясняться с местными.
— Спасал Google-переводчик. В первую же ночь мы заблудились, попытались позвонить в отель, но ни один сотрудник там не знал инглиша. Честно говоря, были удивлены, что даже в туристической сфере персонал не говорит на иностранном.
По ходу движения Элиша и Теа в основном ночуют в хостелах и отелях, забронированных заранее. Но на всякий случай хранят в рюкзаке палатку.
— Хотя я ненавижу кемпинг! И надеюсь, что нам удастся избежать подобной ночевки, — смеется Теа. — В Беларуси мы были близки к тому, чтобы провести одну из ночей в палатке. По пути из Минска в Гродненскую область забуксовали в песке, потом вовсе упали с велосипеда. Сил ехать дальше не было — пятая точка гудела от усталости. Думали остановиться где-нибудь у озера. Но, к счастью, нашли агроусадьбу. Хоть все места там оказались заняты туристами, хозяева все равно разрешили нам остаться, принять душ и даже угостили вкусным завтраком. Мы оставили им 10 евро — пустяки по сравнению с тем приемом, который нам устроили белорусы.
«Это самая удивительная страна в Европе, которая чем-то напоминает Китай»
Британская пара провела в Минской и Гродненской областях пять дней. Говорят, страна поразила их своей аутентичностью, а некоторые деревни — уровнем сервиса.
— Беларусь, пожалуй, самая удивительная страна в Европе! Минск, в отличие от других крупных столиц, не захламлен вывесками, огромным количеством McDonald's, Starbucks и Costa Coffee. А природа и сельская местность поразительно красивы. Кстати, мы без проблем находили перекус и чистую воду в придорожных деревенских магазинах. Друзья будут в шоке, когда узнают, что мы путешествуем без фильтра для воды. Но Беларусь позволяет не беспокоиться о таких мелочах.
Интересно, что Теа сравнил Беларусь не с какой-то из европейских стран, а с Китаем.
— Я год прожил там. Когда мы ехали из Национального аэропорта Минск в столицу, поймал себя на мысли, что маленькие магазинчики, строения напоминают мне Китай. Наблюдали, как протяженные кладбища сменяются живописными зелеными равнинами, а 10-этажные высотки — свободными просторами за кольцевой. В Европе не видел ничего подобного.
Элиша вспоминает еще один забавный случай, который, по ее словам, трудно представить себе в Европе:
— В одном из хостелов (который больше напоминал советский санаторий или детский лагерь) мы пришли на завтрак в столовую и рано утром услышали громкую танцевальную музыку. Такое, знаете, «туц-туц-туц», а вокруг — ни души.
Путешественники говорят: были бы на горниках, смогли бы увидеть еще больше аутентичных белорусских мест:
— Тандем все же довольно массивный транспорт. Хотя и так постарались получить за пять дней максимум впечатлений.
Британцы не скрывают, что иногда Беларусь удивляла не только пейзажами, но и странными порядками.
— Нам показалось немного советским правило
«Далее по маршруту — Литва, Польша, Германия…»
На вопрос, что Элиша и Теа первым делом скажут друзьям по возвращении, отвечают:
— Поезжайте и посмотрите на европейскую столицу, которая фантастически отличается от всех остальных. Минск в хорошем смысле кажется остановившимся во времени. И это определенно интересно.
Из Беларуси англичане отправились в Вильнюс, оттуда стартуют на балтийское побережье Польши. Дальше — Гамбург и Кельн.
— Изначально мы хотели ехать на тандеме до нашего городка Молси. Но у Элиши после автомобильной аварии осталась старая травма плеча, которая периодически дает о себе знать. При необходимости делаем остановки, отдыхаем. Когда доберемся до Германии, станет ясно, есть ли время продолжать путь на велосипеде до самого дома. Но пока мы очень воодушевлены.
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GO.TUT.BY поговорили с энтузиастами о белорусской доброте, форс-мажорах и наших деревнях, которые напомнили туристам Китай.
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