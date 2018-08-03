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Призрак? В Британии таинственная сила попала на видео
В британском городе Норфолк уличные камеры наблюдения сняли возникший из ниоткуда торнадо (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).
Резкий порыв ветра, который напоминал привидение, подхватил стоявший на автостоянке фургон и запустил его в ближайшую кирпичную стену, пишет Daily Mail.
Спустя несколько секунд после столкновения автомобиля со стеной на улице не осталось и следа от торнадо. Странное происшествие попало на записи видеокамер на промышленной автостоянке.
В результате инцидента были повреждены и машина, и стена, в которую она врезалась. Кирпичное сооружение дало трещину, а авто повредило заднюю часть.
Сообщается, что владельцу фургона "выходка" внезапного торнадо обойдется примерно в 1 200 фунтов стрелингов (более 43 тысяч гривен).
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В британском городе Норфолк уличные камеры наблюдения сняли возникший из ниоткуда торнадо (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).
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