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Призрак? В Британии таинственная сила попала на видео

04.08.2018 12:16 — Разное | Партизан  
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В британском городе Норфолк уличные камеры наблюдения сняли возникший из ниоткуда торнадо (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Резкий порыв ветра, который напоминал привидение, подхватил стоявший на автостоянке фургон и запустил его в ближайшую кирпичную стену, пишет Daily Mail.


Спустя несколько секунд после столкновения автомобиля со стеной на улице не осталось и следа от торнадо. Странное происшествие попало на записи видеокамер на промышленной автостоянке.
В результате инцидента были повреждены и машина, и стена, в которую она врезалась. Кирпичное сооружение дало трещину, а авто повредило заднюю часть.

Сообщается, что владельцу фургона "выходка" внезапного торнадо обойдется примерно в 1 200 фунтов стрелингов (более 43 тысяч гривен).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США очевидцы зафиксировали на видео необычное природное явление - торнадо, который сформировался над пожаром и превратился в огненный смерч, выбросив в воздух столпы черного дыма на высоту свыше семи километров.


 
Теги: Новости
 
 
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В британском городе Норфолк уличные камеры наблюдения сняли возникший из ниоткуда торнадо (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).
 
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