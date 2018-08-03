Призрак? В Британии таинственная сила попала на видео

Резкий порыв ветра, который напоминал привидение, подхватил стоявший на автостоянке фургон и запустил его в ближайшую кирпичную стену, пишет Daily Mail.









Спустя несколько секунд после столкновения автомобиля со стеной на улице не осталось и следа от торнадо. Странное происшествие попало на записи видеокамер на промышленной автостоянке.

В результате инцидента были повреждены и машина, и стена, в которую она врезалась. Кирпичное сооружение дало трещину, а авто повредило заднюю часть.





Сообщается, что владельцу фургона "выходка" внезапного торнадо обойдется примерно в 1 200 фунтов стрелингов (более 43 тысяч гривен).