7 примеров чудесных спасений пассажиров в авиакатастрофах

Посадка Ту-124 на Неву

Новый пассажирский лайнер Ту-124 компании «Аэрофлот» 21 августа 1963 года совершал регулярный рейс по маршруту Таллин—Москва. Спустя некоторое время после взлета экипаж обнаружил, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Посадка в аэропорту Таллина была невозможна из-за тумана, и диспетчеры приняли решение не направлять самолет в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме в Ленинграде.

Перед посадкой следовало выработать топливо и Ту-124 уже сделал несколько кругов вокруг Ленинграда, когда внезапно заглох один из двух двигателей самолета. Диспетчерские службы дали разрешение срезать путь до аэродрома и лететь через центр города. Когда сменили курс, отказал и второй двигатель.









Самолет весом более сорока тонн стремительно снижался на Исаакиевский собор, сбоку блестела Нева. Командир самолета принял решение садиться на воду. Посадка прошла успешно, никто из 44 пассажиров не пострадал.





Происшествие с Boeing 737 над Кахулуи





28 апреля 1988 года авиалайнер Boeing 737—297 авиакомпании Aloha Airlines выполнял внутренний рейс AQ 243 по маршруту Хило—Гонолулу. На его борту находились 6 членов экипажа и 89 пассажиров.





Через 23 минуты после взлета у самолета внезапно сорвало значительную часть конструкции фюзеляжа в носовой части. Пилоты и пассажиры первого класса оказались под открытым небом. Потоком воздуха наружу выбросило одну из стюардесс, она погибла.





Выяснилось, что при заходе на посадку не загорелась лампочка-индикатор выпуска переднего шасси и командир принял решение уходить на второй круг (на самом деле шасси выпустилось, просто лампочка была неисправна. Тогда же отказал левый двигатель и самолет вошел в режим посадки на одном двигателе. Примерно через 11 минут после срыва фюзеляжа рейс AQ 243 благополучно приземлился в аэропорту Кахулуи острова Мауи.





Выжило 94 человека, 65 из них получили ранения.





В 1990 году в США был снят художественный телефильм, основанный на этом происшествии — «Жесткая посадка» («Miracle Landing»). В фильме у самолета были изменены ливрея (бело-голубая вместо бело-оранжевой) и название авиакомпании (Paradise Airlines).





Авария Boeing 737 в Новом Орлеане





24 мая 1988 года Boeing 737-3T0 вылетел из Белиза и взял курс на Новый Орлеан.





При подлете к Новому Орлеану лайнер начал снижаться, но в это время началась сильная гроза. Пилоты следили за погодой с помощью погодного радара. Когда самолет вошел в плотный облачный слой, экипаж включил противообледенительную систему для защиты от льда и атмосферных осадков, а также для предупреждения срыва пламени и потери тяги двигателей. Несмотря на полет по погодному радару, самолет попал в район обильных осадков.

На высоте 5000 метров оба двигателя неожиданно потеряли тягу. Самолет исчез с экранов радаров авиадиспетчеров и была потеряна радиосвязь. Экипаж сумел спланировать и благополучно посадить самолет на защитную насыпь канала.









Все находившиеся на его борту 45 человек (38 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили.





Авария A340 в Торонто





2 августа 2005 года авиалайнер Airbus A340-313X авиакомпании Air France выполнял плановый рейс по маршруту Париж—Торонто. На его борту находились 12 членов экипажа и 297 пассажиров.





Заход на посадку выполнялся в сложных метеоусловиях: была сильнейшая гроза. Посадка осуществлялась в ручном режиме с отключенным автопилотом и автоматом тяги и в итоге самолет оказался выше глиссады. Пролетев торец взлетной полосы значительно выше установленного, авиалайнер приземлился далее чем в трети от начала взлетно-посадочной полосы.

Пилоты применили реверс, но не смогли остановиться в пределах полосы, в результате чего лайнер съехал с полосы и выкатился в овраг. Возник пожар, который за несколько минут охватил авиалайнер и уничтожил его, но все 309 человек на его борту были вовремя эвакуированы.













Эвакуация заняла менее 2 минут, что впоследствии многие, включая министра транспорта Канады Жана Лапьера, назвали «Чудом в Торонто», отметив при этом профессионализм стюардесс.





По числу людей на борту это крупнейшее происшествие в истории самолёта Airbus A340.





Аварийная посадка A320 на Гудзон





15 января 2009 года аэробус A-320 авиакомпании US Airways вылетел из нью-йоркского аэропорта «Ла Гуардиа» рейсом в Шарлотт, штат Северная Каролина. На его борту находились 150 пассажиров и 5 членов экипажа.





Однако уже через 1,5 минуты после взлета лайнер столкнулся со стаей канадских казарок и у него отказали оба двигателя.





У командира воздушного судна, 57-летнего Чесли Б. «Салли» Салленбергера и второго пилота 49-летнего Джеффри Б. Скайлза было всего 20 секунд на принятие решения.













Сначала пилот сообщил диспетчерам, что хочет вернуться в нью-йоркский аэропорт, и диспетчеры дали на это разрешение. Затем он заявил, что посадит самолет в аэропорту Тетерборо, штат Нью-Джерси, который оказался ближе. После этого связь с самолетом прервалась.





В итоге пилот принял единственно верное решение — посадить самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Пилотам удалось развернуть самолет в направлении Гудзона и, не задев мост Джорджа Вашингтона, сесть на воду напротив 42-й улицы Манхэттена.





Всего самолет пробыл в воздухе с момента взлета до приводнения около 7 минут.





Один из очевидцев, наблюдавший за происходящим из окна высотного дома неподалеку от Гудзона, решил, что крушение потерпел корабль. Другой свидетель увидел снижающийся самолет и подумал, что повторяются события 11 сентября 2001 года.





Все находившиеся на борту самолета пассажиры выжили, 83 человека получили ранения — 5 серьезные (больше всех пострадала одна стюардесса) и 78 незначительные.





После того как все благополучно завершилось, командира самолета обвинили в том, что необоснованно подверг жизнь пассажиров опасности, вместо того чтобы просто вернуться в аэропорт. Расследованием причин происшествия на Гудзоне занимался Национальный совет по безопасности на транспорте.





Эксперты совета привели показания с симуляторов, на которых была смоделирована та же ситуация, и во всех случаях пилотам-экспертам удавалось посадить самолет в Ла-Гуардии, Тетерборо и Ньюарке.





В свое оправдание пилоты заявили, что на принятие решений им было отведено около 20 секунд (хотя в симуляторах на это отводилось около 5 секунд). Когда совет скорректировал затраты времени в симуляторе полета рейса, ни один из пилотов симулятора не сумел посадить самолет в ближайших аэропортах. В результате все обвинения с пилотов были сняты.





8 сентября 2016 года на экраны вышел фильм «Чудо на Гудзоне», основанный на этом происшествии. Режиссер фильма — Клинт Иствуд, командира рейса сыграл Том Хэнкс.





Авария Boeing 737 в Денпасаре





13 апреля 2013 года в Денпасаре, Индонезия, при посадке в аэропорт Нгурах-Рай потерпел аварию Boeing 737-8GP компании Lion Air. В происшествии никто не погиб.









Авиалайнер был произведен в 2012 году и лишь полгода находился в эксплуатации. Он пилотировался опытным индонезийским летчиком. При заходе на посадку в международном аэропорту «Нгурах-Рай» в условиях экваториального ливня промахнулся мимо полосы и упал на мелководье.





Его фюзеляж оказался расколот в ближней к хвосту части. Катастрофа произошла в 50 метрах от места посадки.





Авиакатастрофа в Южном Судане





20 марта 2017 года в Южном Судане самолет авиакомпании South Supreme Airlines, прибывший в город Вау из южносуданской столицы Джубы, коснулся взлетной полосы, а затем подпрыгнул и разбился, после чего загорелся. К крушению привела плохая видимость.





При этом дверь лайнера оказалась открытой, что позволило спасателям быстро эвакуировать всех пассажиров.







