Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией

По словам Ажубалиса, цель проекта - признание ЛКП преступной организацией, которая в годы оккупации Литвы СССР в 1940-1941 и 1944-1990 гг. способствовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны.





Признать ЛКП организацией, которая послушно и инициативно выражала волю СССР и осуществляла ее. Статьи по теме: Ландсбергис не согласен: предложение признать компартию Литвы преступной – раскол (102) "Цель этого проекта - наконец-то должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость", - подчеркнул консерватор.









пишет delfi.lt Кащюнас подтвердил, что еще одна цель закона - гласность. Политик упомянул, что, согласно проекту, бывшим членам ЛКП, если они захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или ЕП, мэра, в обязательном порядке придется указывать этот факт биографии. Аналогично должны поступать и лица, работающие на дипломатической службе, или принимающие участие в конкурсе на пост в госучреждении. По словам Кащюнаса, они должны включить этот факт своей биографии в резюме,delfi.lt





Депутат напомнил, что в июне 2017 г. парламент принял резолюцию, призывающую правительство подготовить проект, согласно которому ЛКП была бы признана преступной организацией. Но, по словам Кащюнаса, парламент пока не продемонстрировал инициативу.



