Ужасная трагедия в Сочи: ребенок провалился в открытый люк, его вынесло в море - ВИДЕО

передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV. Об этомOxu.Az со ссылкой на Ren.TV.





На кадрах видно, как вместе с внуком они шли по тротуару, как вдруг он провалился в открытый люк.





Женщина стала паниковать, звала на помощь прохожих, но спасти ребенка уже не представлялось возможным.





Тогда несчастная женщина просто последовала за внуком.





Ужас ситуации состоит в том, что вокруг пожилой женщины было много людей. Никто даже не попытался ее остановить.





По информации РЕН ТВ, ручей унес ребенка в Черное море. Мальчика уже нашли - он погиб.





Судьба бабушки до сих пор неизвестна.



