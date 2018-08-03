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Ужасная трагедия в Сочи: ребенок провалился в открытый люк, его вынесло в море - ВИДЕО

04.08.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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В сети появилось видео с курорта Лазаревское в Сочи, где в затопленный люк вслед за унесенным в море ребенком прыгнула его бабушка.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV.

На кадрах видно, как вместе с внуком они шли по тротуару, как вдруг он провалился в открытый люк.

Женщина стала паниковать, звала на помощь прохожих, но спасти ребенка уже не представлялось возможным.

Тогда несчастная женщина просто последовала за внуком.

Ужас ситуации состоит в том, что вокруг пожилой женщины было много людей. Никто даже не попытался ее остановить.

По информации РЕН ТВ, ручей унес ребенка в Черное море. Мальчика уже нашли - он погиб.

Судьба бабушки до сих пор неизвестна.


 
 
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В сети появилось видео с курорта Лазаревское в Сочи, где в затопленный люк вслед за унесенным в море ребенком прыгнула его бабушка.
 
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