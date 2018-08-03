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Опасный инцидент в небе над Черным морем: российский лайнер едва не столкнулся с другим самолетом

04.08.2018 10:55 — Разное | Партизан  
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Опасное сближение неопознанного самолета с российским лайнером рейса Анталья — Москва произошло над Черным морем, пишет lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве. Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании iFly, на котором российские туристы летели в Москву с курортов Антальи.

«Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту», — сообщил агентству источник в туристической отрасли.

Самолеты благополучно разошлись, однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и на радиозапросы не реагировал.
 
 
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Опасное сближение неопознанного самолета с российским лайнером рейса Анталья — Москва произошло над Черным морем, пишет lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».
 
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