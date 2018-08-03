Опасный инцидент в небе над Черным морем: российский лайнер едва не столкнулся с другим самолетом

Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером в турецком воздушном пространстве. Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании iFly, на котором российские туристы летели в Москву с курортов Антальи.





«Когда самолет, находясь в воздушном пространстве Турции, приближался к границе с Россией, в кабине экипажа сработала сигнализация об опасном сближении с другим воздушным судном. Летный экипаж незамедлительно последовал рекомендациям автоматики и изменил высоту», — сообщил агентству источник в туристической отрасли.





Самолеты благополучно разошлись, однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и на радиозапросы не реагировал.