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Нацбанк максимально сократит использование валюты в Беларуси
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Нацбанк хочет максимально сократить использование валюты при расчетах внутри страны,
Глава Нацбанка отметил изменения в Налоговый кодекс, по которым практически не останется налогов, которые можно заплатить в валюте. Он рассказал, что есть планы и по Гражданскому кодексу – список случаев, когда можно будет использовать валюту для расчета, сделают предельно узким.
Министерство финансов ограничит выпуск на беларуском рынке валютных облигаций – это коснется всех всех субъектов корпоративного сектора, в том числе банков. Но при этом валютное законодательство будут смягчать и дальше. Раньше отменили использование паспортов при покупке валюты, а предприятиям
Глава Нацбанка считает, что причинами привязки к доллару в расчетах были нестабильность нашего рубля и высокая инфляция, но теперь, когда ситуация стабилизируется, все расчеты следует проводить в беларуских рублях.
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Нацбанк хочет максимально сократить использование валюты при расчетах внутри страны, пишет euroradio.fm с ссылкой на газету «Республика». Это произойдет через...
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