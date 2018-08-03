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Нацбанк максимально сократит использование валюты в Беларуси

04.08.2018 13:15 — Разное | KYKY  
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Нацбанк хочет максимально сократить использование валюты при расчетах внутри страны, пишет euroradio.fm с ссылкой на газету «Республика». Это произойдет через изменения в Налоговом и Гражданском кодексах. Министерство финансов ограничит выпуск валютных облигаций. Все это в интервью газете рассказал Павел Каллаур, председатель правления Нацбанка.

Глава Нацбанка отметил изменения в Налоговый кодекс, по которым практически не останется налогов, которые можно заплатить в валюте. Он рассказал, что есть планы и по Гражданскому кодексу – список случаев, когда можно будет использовать валюту для расчета, сделают предельно узким. 

Министерство финансов ограничит выпуск на беларуском рынке валютных облигаций – это коснется всех всех субъектов корпоративного сектора, в том числе банков. Но при этом валютное законодательство будут смягчать и дальше. Раньше отменили использование паспортов при покупке валюты, а предприятиям разрешили не продавать государству часть валютной выручки.

Глава Нацбанка считает, что причинами привязки к доллару в расчетах были нестабильность нашего рубля и высокая инфляция, но теперь, когда ситуация стабилизируется, все расчеты следует проводить в беларуских рублях.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк хочет максимально сократить использование валюты при расчетах внутри страны, пишет euroradio.fm с ссылкой на газету «Республика». Это произойдет через...
 
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