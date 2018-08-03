Беларусь в рейтинге ведения бизнеса поднялась на четыре позиции за год

В 2017 году Беларусь заняла 35 место в рейтинге лучших европейских стран для бизнеса. В этом году мы стали 31-ми, пишет thinktanks.by. Первой опять поставили Данию, а хуже всего бизнесу в Украине.

Рейтинг составляет Ассоциация европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres). Организация учитывает оценку общей бизнес-среды, законодательство, госполитику, социальный климат и условия, которые могут стать преградой для «частника». Всего в рейтинге 46 стран.

Eurochambres – независимая организация, которая представляет интересы национальных и международных компаний с бизнесом в Европе. Ее рейтинг опирается на результаты двух исследований – отчета Всемирного банка Doing Business-2018 (там Беларусь 38-ая) и Индекса восприятия коррупции Transparency International (Беларусь – 68 место).