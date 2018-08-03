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Белорусская армия получила новые БТР и минометы
04.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На вооружение 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады Беларуси поступили новые бронетранспортеры БТР-70МБ1 и минометы 2Б23 «НОНА М1» калибром 120 миллиметров, сообщает
Военнослужащим передали 32 БТР и 18 минометов для батарей смешанного артиллерийского дивизиона бригады. Технику вручил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Сергей Симоненко.
Новый
Дальность стрельбы миномета 2Б23 достигает девяти километров. Миномет буксируется на белорусском автомобиле. Максимальная скорость движения по шоссе – 80 километров в час, по бездорожью – 40. Машина также может десантироваться на штатных платформах сил специальных операций парашютным способом.
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На вооружение приняты бронетранспортеры БТР-70МБ1 и минометы 2Б23 «НОНА М1» калибром 120 миллиметров.
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